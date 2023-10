Euroleague di basket, stasera al Gaston-Medecin il Roca Team affronta il Maccabi Tel Aviv

Sono ancora vive le grandi emozioni fatte vivere dalle due squadre l'anno scorso proprio in Eurolegaue: entrambe anche in questa stagione puntano ancora ai play-off e alle finali.

Un appuntamento eccezionale stasera, giovedì 26 ottobre, al Gaston-Médecin, in una gara che evoca grandi ricordi a tutti i tifosi del Roca Team. La squadra monegasca affronterà il Maccabi Tel Aviv per l'Euroleague 2023/2024

Tornato in corsa (2 vittorie, 2 sconfitte) grazie all' impresa compiuta sul parquet della Stella Rossa (82-76) e confermata da una vittoria sull'Alba (86-75), il Roca Team affronta stasera un Maccabi in grande spolvero.

Ma il Roca Team di Sasa Obradovic non è da meno. La squadra monegasca arriva infatti all'appuntamento per la corsa europea dopo una grande settimana, costellata da 3 vittorie. Su tutte il netto successo in campionato a Strasburgo domenica scorsa (83-67). Un successo che ha permesso a Matthew Strazel e compagni di fare il pieno di fiducia prima di tornare in Europa.

"Ci siamo sempre allenati bene, ma contro Valencia e Bologna non siamo riusciti a mettere in pratica i frutti - dice l'allenatore dell'AS Monaco Sasa Obradovic - Dobbiamo ritrovare gli automatismi che avevamo l'anno scorso. Con il ritorno di Jordan Loyd per noi oggi inizia una nuova stagione. Non so ancora se giocherà contro il Maccabi, sto riflettendo. Questa partita ha un sapore speciale, perché entrambe le squadre si conoscono molto bene. I giocatori sanno come difendere. Tutto dipenderà dalla gestione dei momenti salienti, non bisogna lasciare loro il tiro facile e imbavagliarne le retrovie, soprattutto Lorenzo Brown e Di Bartolomeo. La stagione è lunga.".

Fischio d'inizio alle ore 21.