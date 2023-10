Dall’Immacolata all’Epifania: a Nizza il villaggio di Natale allunga i tempi

Natale non è proprio lontano, meno di due mesi: a Nizza si stanno allestendo le luminarie e fervono i preparativi per il villaggio di Natale che richiamerà migliaia di persone nei Jardin Albert Ier.

Una grossa novità, innanzi tutto, alla quale noi si era abituati: il villaggio sarà aperto per un mese intero, dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Non chiuderà dunque il primo giorno del nuovo anno come era avvenuto fino ad ora.

La Befana, dunque, entra a pieno titolo nel villaggio sotto le spoglie della “Sorcière”.

Un’opportunità viene assicurata anche ai commercianti nizzardi che avranno a disposizione, gratuitamente, uno chalet all’interno del villaggio: potranno approfittarne artigiani, commercianti, artisti e produttori locali.

L’iniziativa ha lo scopo di permettere ai commercianti della città di farsi conoscere dai nizzardi e dai visitatori.