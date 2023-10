Delegazione del Principato di Monaco in Kazakistan per la 73ª sessione del Comitato regionale dell'OMS

Nel corso di questi tre giorni, le delegazioni dei 53 Stati membri della regione europea dell'OMS, nonché i rappresentanti delle organizzazioni partner e della società civile si sono riuniti per fare il bilancio della situazione sanitaria in Europa.

Si è tenuta dal 24 al 26 ottobre scorsi ad Astana, in Kazakistan, la 73a sessione del Comitato regionale dell'OMS per l'Europa.

I partecipanti hanno inoltre discusso l'orientamento delle future attività dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS.

La 73a sessione è stata caratterizzata da vivaci dibattiti sull'impatto dei conflitti armati sulla salute delle popolazioni in Ucraina, Israele e Palestina. A questo titolo, il dottor Hans KLUGE, Direttore Regionale dell'OMS per l'Europa, ha lanciato un appello per la pace, sottolineando che la pace è «il rimedio di cui la regione ha più bisogno oggi».

Inoltre, il Comitato regionale è stato investito di varie iniziative quali le strategie per la salute e il benessere della donna e dell'uomo, la dichiarazione della sesta Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute, e il quadro d'azione sul personale sanitario e di assistenza alla persona.

La delegazione monegasca guidata da S.E. Carole LANTERI, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Principato di Monaco presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, ha ribadito il sostegno del Governo del Principato a questo quadro d'azione che mira a trovare soluzioni durature alle difficoltà incontrate dal personale sanitario e assistenziale in Europa.

A questo proposito, il Principato si è associato anche ad una dichiarazione pronunciata da Malta a nome dell'Iniziativa dei Piccoli Stati.

La delegazione monegasca è intervenuta anche nel dibattito sulla governance e la leadership della regione europea dell'OMS