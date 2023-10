Arriva Halloween: la Costa Azzurra alle prese con zucche e “scherzetti”

Dove si festeggia Halloween in Costa Azzurra? Laboratori creativi, spettacoli, giochi, party e casa infestata... niente sarà risparmiato a grandi e piccini.

Questa una rassegna delle feste e delle animazioni in programma nelle località della Côte.



Halloween à Beausoleil

Marché d'halloween aBeausoleil - Martedì 31 ottobre 2023 dalle 11 alle 22

Vari Espositori

Concorsi di travestimento e disegno

Stand di trucco per i bambini

Caccia alle caramelle nel villaggio

Fiaccolata alle 20



Halloween 2023 a Biot

Halloween à Biot - Martedì 31 ottobre 2023

Ore 16 - Passeggiata di creature malvagie della Compagnia Aouta - via San Sebastián

Ore 17 - Merenda dei piccoli mostri e distribuzione di dolci - Place des Arcades

Ore 18 - Racconto "Il salvataggio di Halloween" di Zine - Place de Gaulle

Ore 19 - Spettacolo di fuoco della Compagnia Aouta - Place de Gaulle



Halloween 2023 a Cannes

FUN City - Av. Maurice Chevalier 47

Le Carnaval des Citrouilles - Martedì 31 ottobre 2023 dalle 14,30 alle 17,30

Laboratori creativi di Halloween

Sfilata dei bambini in costume in compagnia della mascotte del parco

Trucco dei bambini da un truccatore professionista

Venite qui in costume.



Grande Chasse aux Yeux – Mercoledì 1° novembre 2023

Ore 10:00: Partenza della leggendaria caccia agli occhi nel parco!

Laboratori creativi di Halloween nel pomeriggio

Sfilata dei bambini in costume in compagnia della mascotte del parco

Attività incluse nel biglietto d'ingresso al parco alle tariffe



Halloween au - Av. Maurice Chevalier 47

Le Labyrinthe de l'horreur - Martedì 31 ottobre 2023 dalle 18 a mezzanotte

Chasse aux fantômes - Mercoledì 1°novembre 2023 dalle 14 alle 20



Halloween a Cannet - Chemin Saint-Joseph 275

Parc du Ranch - Fino al 5 novembre, tutti i giorni

Labyrinthe des Citrouilles dalle 10 alle 18

Ferme d'Halloween dalle 11 alle 17

Petit train dalle 11 e 12 e dalle 15 à 18

Maison Hantée (à partir de 10 ans) dalle 11 alle 12 et dalle 14 alle 17

Atelier Maquillage dalle 13 alle 17

Ateliers créatifs dalle 13 alle 17

Parade d'Halloween dalle 14,15 alle 15

Pignata alle 16

Tours de poney

Pêche aux canards

E durante le Notti del Terrore del 29, 30 e 31 ottobre 2023: venite a tremare di paura con le animazioni notturne suono e luci, la parata fantastica, gli spettacoli e il Laser Game Halloween.



Halloween a Grasse

Ateliers créatifs d'Halloween à l'Arrosoir a Grasse

Scoprite i laboratori di pittura proposti nel ristorante L'Arrosoir a Grasse.

In programma questo luogo conviviale e creativo: attività manuali e artistiche per 3-6 anni e 6-12 anni, il mercoledì e durante le vacanze scolastiche.



Halloween 2023 a Nizza

Nicetoile – Avenue Jean Médecin

Esposizione interattiva "Dimension Enigma spécial Halloween" – Fino al 5 novembre 2023 2023 – Centro commerciale Nicetoile

Laboratori creativi – Dal 28 ottobre al 31 ottobre 2023 - Centro commerciale Nicetoile



ML Kids – Martedì 31 ottobre - 8 Rue Dominique Paez

9,30 -11,30: Baby Halloween.

14 -16: Halloween Party

16 -19: Horror Party

20h-23h : Soirée "MDR, tu cries, tu perds

Nice-Valley - Rue Alain Mimoun

Mercoledì 25, sabato 28 e martedì 31 ottobre 2023, da non perdere "L'École des Sorciers apre le sue porte a Nice Valley", animazioni gratuite speciali di Halloween da condividere con la famiglia.

Piscine Jean Bouin - Martedì 31 ottobre 2023, dalle 14 alle 18 - Rue Jean Allègre 2

Tremate di paura! Animazioni terribili vi aspettano: struttura gonfiabile acquatica, giardino acquatico misterioso, angolo da colorare e animazione musicale.

Patinoire Jean Bouin - Martedì 31 ottobre 2023, dalle 14 alle 21 - Rue Jean Allègre 2

Animazione musicale in ambiente Halloween

Animazione su schermo a LED

Distribuzione di dolci.

Metti alla prova le tue conoscenze con il quiz e cerca di vincere fantastici premi per i più fortunati.

Concorso del costume più bello con premi in palio.

Théâtre l'Alphabet - Rue Delille 19

«Un bonbon ou un sort» fino al 31 ottobre 2023

«Le mariage de la Sorcière» fino al 1° novembre 2023

Halloween à Saint-Laurent-du-Var

Animations d'Halloween à CAP3000 – Fino al 6 novembre

Durante le vacanze di Ognissanti, il centro commerciale CAP3000 offre numerose animazioni e giochi per grandi e piccini.

Corso Ninja Box dai 3 anni, cinema 4D e videogiochi, animazioni speciali per Halloween, Pausa-Gioco "La Casa dei Supereroi" per intrattenere i bambini durante lo shopping, cucina mediterranea da gustare da Yamas, e molte altre sorprese vi aspettano.



Halloween à Vence

Hallowenn 2023 à Vence "Abraca d'arbre" – Fino al 31 ottobre 2023

Numerose animazioni gratuite per grandi e piccini: tornei di videogiochi, cinema di Halloween, laboratori creativi per bambini, passeggiate.

Il 28, 30 e 31 ottobre 2023: Urban Game gigante «La magia della natura».

Martedì 31 ottobre 2023: animazioni sulle piazze vençoise

Da sabato 28 ottobre a mercoledì 1° novembre 2023 incluso: Trampolino sulla Place du Grand Jardin



Halloween à Villeneuve Loubet

Halloween au Village des fous – Fino al 6 novembre 2022

Attenzione, il Quartiere dell'Orrore vi aspetta per una terribile esperienza. Accessibile tutti i giorni, attenzione dalle 14 alle 16, un personaggio inquietante prenderà possesso dei locali.

Halloween al Bois des Lutins fino 5 novembre 2023

Lanci di caramelle tutti i giorni delle vacanze alle 16,30 e il 31 ottobre e 1° novembre 2023 alle 11, 14 e 16,30

Halloween a Villeneuve-Loubet Village - Martedì 31 ottobre 2023

Dalle 14 alle 17: Jeu de piste d’Halloween au Musée Escoffier de l'Art Culinaire.

Ore 15,30: Visite guidate alla forteresse médiévale spéciale Halloween

Dalle 17 alle 20: Grande BOUM d'Halloween .



Halloween 2023 a Saint-Paul de Vence

Visita guidata à la Lanterne spécial Halloween - Martedì 31 ottobre 2023 ore 18