Primo episodio della serie “Pépites”, la Métropole Nice Côte d'Azur presenta il proprio territorio (Video)

L’Ufficio del Turismo Metropolitano Nice Côte d'Azur ha messo in campo una nuova iniziativa che aiuta a conoscere il territorio della Métropole attraverso una nuova serie web immersiva e stimolante.

Sotto il titolo di “Pépites” nasce una nuova serie di filmati, postati sul web, dedicati alle esperienze da vivere nella Métropole Nice Côte d'Azur.



Nel primo episodio, le tre protagoniste, Léa, Fanny e Lucille, si avventurano in montagna, a La Colmiane, per provare la tyrolienne più lunga di Francia (in funzione tutto l'anno) e lo slittino estivo.

Le tre ricercatrici di pepite hanno anche visitato il villaggio di Venanson e fatto un'escursione nella Gordololasque, nel cuore del Parco Nazionale del Mercantour.