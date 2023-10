Saint Paul de Vence festeggia l'autunno

Saint-Paul de Vence si mette nei colori dell'autunno: fino al 5 novembre il “gioiello” della Costa Azzurra si decora con i colori e assume tutti i profumi dell’autunno.

Giornate magiche contrassegnate da concorsi che vertono sulla decorazione delle zucche, laboratori creativi per bambini, passeggiate alla scoperta del villaggio, visita guidata alla lanterna e tanto altro ancora.

Questo il ricco programma che ammalierà chi deciderà di recarsi in questo suggestivo villaggio che sa riservare sempre delle sorprese.



Saint Paul de Vence – Fino al 5 novembre 2023

Laboratori creativi per bambini all’insegna di Jean-Michel Folon e Jacques Prevert.

Laboratorio di origami attorno all'universo dell'artista belga Jean Michel Folon, martedì 31 ottobre, nella Cappella Folon.

Laboratorio di collage alla maniera di Jacques Prévert, venerdì 3 novembre, presso l'Ufficio del Turismo.

Concorso di zucche

Chi realizzerà la zucca più terrificante, originale e straordinaria? Lascia le zucche di Halloween all'Ufficio del Turismo tra lunedì 30 ottobre e martedì 31 ottobre alle 12. Le zucche saranno poi esposte intorno alla Grande Fontaine. Decisione della giuria martedì 31 ottobre alle 14. Numerosi premi da vincere.



Gioco dei detective

Ai tempi di Francesco I, si gioca al detective. Un intruso si è introdotto nel villaggio, occorre interrogare diversi testimoni per scoprire l'identità di questo individuo.

Tutti i giorni, dalle 11 alle 15, per le strade del villaggio. Foglio di gioco da ritirare gratuitamente presso l'Ufficio del Turismo. Attività libera con la partecipazione dei commercianti.



Visita guidata alla lanterna

Il racconto delle leggende, degli aneddoti e di tutti i segreti di Saint-Paul de Vence effettuata da una guida-conferenziera: aneddoti garantiti. Durante il percorso incontri con personaggi in costume. E distribuzione di caramelle.

Martedì 31 ottobre alle 18. Posti limitati. Iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio del Turismo.