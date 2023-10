F1. In Messico arriva un nuovo podio per Leclerc: il monegasco è terzo. Inarrivabile Verstappen

Termina con un podio la gara del Messico per Charles Leclerc. Il monegasco, partito dalla pole con la sua Ferrari, per l'ennesima volta non riesce a concretizzare in vittoria la partenza al palo, anche perche questo Max Verstappen e questa Red Bull sono davvero imprendibili.

La nota positiva è il podio, la nota negativa è l'essere arrivato dietro anche a Hamilton, con una Mercedes che tiene ancora botta nel duello per il secondo posto nei Costruttori.

Una gara con pochi sussulti: al via, proprio Leclerc si trova stretto nella morsa dei due Red Bull con Perez che tocca il monegasco ed è costretto al ritiro nel GP di casa. La gara poi si apacca in due con il botto della Haas di Magnussen, che costringe anche a una bandiera rossa e a una ripartenza da fermo, ma le strategie e le scelte delle gomme avrebbero cambiato poco al netto di una supremazia di macchina e motore dell'olandese ormai netta e riconosciuta anche dal terzo titolo mondiale.