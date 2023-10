F1. La zampata di Leclerc: il monegasco è in pole position in Messico. Prima fila tutta Ferrari

Cambia il formato del weekend, ma non cambia il risultato della qualifica: come ad Austin, anche a Città del Messico Charles Leclerc partirà in pole position. Accanto a sè Carlos Sainz, con una prima fila tutta Ferrari, che non si vedeva da Monaco del 2022. Subito dietro Max Verstappen, ma il campione del mondo con la Red Bull potrebbe prendere una penalità per aver causato un impedimento nel Q1 ad un altro pilota, e l'olandese non è il solo sotto investigazione.

Quarto un sorprendente Ricciardo con Alpha Tauri, davanti alla seconda Red Bull di Perez, che a casa sua subisce una piccola mazzata da chi potrebbe insidiarlo nel ruolo di seconda guida del team austriaco per il prossimo campionato. Ma per ora, solo rumors e nessuna certezza.

Un campionato che ha già assegnato i suoi titoli vedrà comunque due rosse in prima fila, con Leclerc mosso dell'orgoglio di provare a conquistare la prima vittoria stagionale, nel duello col compagno di team per quel piazzamento a fine campionato che potrebbe valere tutto o nulla. Tante incognite che cominceranno a essere svelate a partire dalla gara messicana.