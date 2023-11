Promenade des Anglais, presto tre radar lungo la pista ciclabile

Dopo le strisce bianche e blu che indicano gli attraversamenti pedonali della pista ciclabile lungo la Promenade des Anglais, ora stanno per giungere i radar.

Ad onor del vero le strisce bianche e blu sono servite a pochino: biciclette e monopattini continuano a percorrere, anche a velocità sostenuta, la pista ciclabile e per i pedoni attraversarla è spesso un rischio.

A loro volta i pedoni ci mettono “del suo” e il rischio di incidenti è sempre in agguato.

E’ ancora vivo il ricordo del 30 giugno 2022 quando un bambino, di appena cinque anni, venne investito da una motoretta che percorreva la ciclabile a velocità ritenuta sostenuta dalla polizia e perse la vita.

Un passaggio pedonale, cieco, in corrispondenza della “pergola”, di fronte al Palais Méditerranée, è stato rimosso.

Ora arriva una novità: tre radar indicheranno la velocità delle biciclette e dei monopattini che percorrono la Promenade lungo la pista ciclabile indicando chiaramente il “non rispetto” del limite che è di 20 chilometri orari.

Si tratta di radar definiti dal comune di Nizza “educativi” in quanto non essendo biciclette e monopattini immatricolati, non è possibile sanzionare l’eccesso di velocità.

Un esperimento che dovrebbe indurre ad abbassare la velocità ed anche dare un ulteriore segnale nella direzione dell’immatricolazione anche di questi veicoli.

La città di Nizza lo chiede da tempo, i radar potrebbero accelerare l’iter legislativo.