Casa Serra partecipa alla 18a edizione di "Golosaria" a Milano

"La tradizione è innovazione" è il tema della diciottesima edizione di Golosaria, la kermesse che per tre giorni porta sul palcoscenico il meglio dell'agroalimentare italiano. Anche Casa Serra, l’azienda agricola di Montegrosso Cinaglio, a pochi chilometri da Asti, sarà presente all’Allianz MiCo-Fieramilanocity di Milano, dal 4 al 6 novembre, allo stand 25.

Al via la 18ª edizione di Golosaria

Dal 4 al 6 novembre Casa Serra sarà presente a Golosaria, il polo di riferimento nel mondo del gusto in Italia in cui conoscere e incontrare produttori, vignaioli e ristoratori, ma anche discutere di tendenze e idee. L’evento, in scena all'Allianz MiCo- Fieramilanocity, nasce dal libro IlGolosario e dal suo corrispettivo su web, ilgolosario.it, nel 2006 come rassegna dedicata alle eccellenze italiane del food & wine. La manifestazione è cresciuta anno dopo anno, senza perdere il suo tratto distintivo: quello di un salotto dove incontrare i grandi protagonisti del gusto.

"La tradizione è innovazione" il tema scelto per il 2023

Golosaria sarà l’occasione perfetta per promuovere l’impegno di Casa Serra che, da oltre un secolo, alleva bovini allo stato brado e una particolare attenzione al benessere degli animali, dell’ambiente e del consumatore.

“La tradizione è innovazione” è il tema dell’edizione numero 18 di Golosaria che rappresenta perfettamente la filosofia con cui la famiglia Cerrato, da cinque generazioni, si prende cura delle colline patrimonio Unesco che circondano l’allevamento grass-fed con la consapevolezza che il proprio impegno non finisca ai bordi dei pascoli, ma attraversi i canali di irrigazione, i boschi e le regioni, fino ad arrivare alle tavole dei clienti.

A una visione fortemente attaccata alla tradizione, infatti, Casa Serra affianca l’innovazione attraverso la quale si impegna per portare nelle case degli italiani, con spedizione a domicilio attraverso l’e-shop www.casaserra.it , un prodotto genuino e di altissima qualità, frutto di un saper fare tramandato di padre e in figlio e desideroso di rendere contemporaneo un consumo sempre più consapevole.

La terra è lo straordinario laboratorio dove tutto questo avviene e l’essenza attraverso la quale si nutrono i bovini, alimentati esclusivamente a erba e fieno. Ecco perché merita d’essere rispettata.