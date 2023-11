Il principato di Monaco a Roma per i lavori del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale

Dal 23 al 27 ottobre scorsi, Monaco ha partecipato a Roma ai lavori della 51a sessione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CSA)che quest'anno ha riunito 126 Stati membri e quasi 1.500 partecipanti e visto l'elezione a capo del Comitato della Rappresentante permanente del Sudafrica presso la FAO.

Presentato all'inizio della sessione, il rapporto SOFI 2023 stima in media a 735 milioni (ossia il 9,2% della popolazione mondiale) il numero di persone che hanno sofferto la fame nel 2022, una cifra ampiamente superiore ai livelli prepandemici.

Nonostante la ripresa economica, gli effetti combinati del cambiamento climatico, le crisi e il moltiplicarsi dei conflitti nel mondo riducono gli sforzi per sradicare la fame e lottare contro l'aggravarsi delle disuguaglianze che colpiscono in particolare le donne e le persone che vivono in ambiente rurale

La sessione è stata inoltre caratterizzata dall'adozione di Linee Guida Volontarie destinate a fornire orientamenti strategici concreti ai Paesi membri e ai partner di sviluppo per far progredire l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne e delle ragazze nel contesto della sicurezza alimentare e della nutrizione.

Nel suo discorso, Anne EASTWOOD, Ambasciatrice, Rappresentante permanente di Monaco presso la FAO, ha accolto con favore il completamento di questo processo attivamente seguito e sostenuto finanziariamente dal Principato, e ha ricordato il ruolo trainante delle donne e delle ragazze nei sistemi alimentari e la necessità della loro piena partecipazione alla realizzazione dell'Agenda 2030.

L'ambasciatrice ha inoltre ribadito l'impegno di Monaco a favore dei diritti delle donne a livello nazionale e nel quadro della sua politica di cooperazione internazionale.