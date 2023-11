Omaggio a Krzysztof Penderecki all’Opéra di Nizza

L’Opéra di Nizza propone domani, sabato 4 novembre 2023, alle ore 18, un concerto sinfonico in omaggio al compositore Krzysztof Penderecki.



Krzysztof Penderecki avrebbe compiuto 90 anni in questo mese: l'Orchestra Filarmonica di Nizza rende omaggio a questa grande figura della musica del XX secolo proponendo, per la prima volta in Francia, il suo Concerto per flauto e clarinetto, una delle sue ultime opere.



Se la Sinfonia 5 di Tchaikovsky e l'Apertura Le Ebridi di Mendelssohn fanno oggi parte del grande repertorio romantico, la musica di Krzysztof Penderecki resta ancora troppo poco suonata in Francia. Per rendere omaggio al grande compositore polacco, l’Opéra propone la creazione francese di una delle sue ultime opere, lo splendido Concerto per flauto e clarinetto, composto nel 2018 e creato da Patrick Gallois e Michel Lethiec.



A dirigere l’orchestra la polacca Anna Sułkowska-Migoń, vincitrice del concorso di direzione d'orchestra “La Maestra” nel 2022.



Programma

Felix Mendelssohn Le Ebridi (Apertura) op. 26

Krzysztof Penderecki Concerto Doppio - versione per flauto, clarinetto e orchestra (2018), creazione francese

Piotr Ilich Tchaikovsky Sinfonia n I 5

Interpreti

Flûte Patrick Gallois

Clarinette Michel Lethiec

Direzione musicale Anna Sułkowska-Migoń

Orchestra Filarmonica di Nizza

L’Opéra de Nice si trova in Rue Saint-François de Paule 4 nel Vieux Nice.