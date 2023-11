F1. A San Paolo Leclerc sacrifica la Sprint per giocarsi tutto in gara: il monegasco domani partirà secondo

La Sprint disputata sul circuito di Interlagos a San Paolo, in Brasile, è di gran lunga la Sprint migliore di questo 2023, ricca di duelli e sorpassi. Ma con una costante ormai quasi imprescindibile: a vincere è sempre, ancora una volta, Max Verstappen.

La pole era per la McLaren di Norris, bruciato al via dal campione del mondo della Red Bull che ha gestito per tutti i 24 giri il primato senza patemi. L'inglese è ottimo secondo, e terza l'altra Red Bull di Perez. Ma la presenza della qualifica Sprint e della gara corta del sabato, ha ulteriormente scombinato le carte per l'utilizzo delle gomme di ogni singolo pilota.

E così Charles Leclerc, visto il secondo posto nella qualifica di ieri per la gara lunga di domani, ha deciso di sacrificare la giornata del sabato, partendo settimo e chiudendo comunque in quinta posizione, davanti a Hamilton e dietro a Russell, dopo aver sofferto nella parte iniziale gli attacchi dell'Alpha Tauri di Tsunoda. Il sacrificio è stato quello di disputare la giornata di oggi con gomma soft usata, scelta che hanno fatto quasi tutti per quanto riguarda la gara Sprint, ma a differenza di molti altri, conservando una gomma soft nuova per la gara di domani. La Ferrari e il monegasco hanno già calcolato bene quella che sarà la strategia della domenica, sperando di emulare la partenza di Verstappen di oggi proprio contro l'olandese, puntando al bottino grosso. Sarà la scelta giusta?