Basket Pro A, prima sconfitta stagionale per l'AS Monaco che cede 86-94 sul campo di Nancy

48 ore dopo il successo di Milano in Euroleague, il Roca Team concede la sua prima sconfitta in questa stagione nella Betclic Elite Pro A, sul campo della SLUC Nancy Basket: 94-86 il risultato finale per i padroni di casa.

Nell'atmosfera surriscaldata del Gentilly, gli uomini di Sasa Obradovic hanno pagato dazio alle energie lasciate sul campo di Milano.

Monaco resta comunque saldamente in testa al campionato di Francia, e si concentra ora sulla partita casalinga con l'ASVEL venerdì prossimo (ore 21 al Gaston-Medecin), per lo scontro tutto francese di Euroleague.