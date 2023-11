Monaco, Oscar Farinetti presenta il libro "10 mosse per affrontare il futuro"

Oscar FARINETTI presenterà il suo ultimo libro a Monaco, al Théâtre des Variétés, 1 boulevard Albert 1er, il giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18,30.





L’evento è realizzato dall’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italiana e Francese, OdP-TRIF, con il sostegno ed il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Monaco ed è organizzato nell’ambito della VIII SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO.

10 MOSSE PER AFFRONTARE IL FUTURO – Una via nuova attraverso il piacere e la bellezza: questi sono il titolo e il sottotitolo dell’ultima sua opera, l’incipit della quale è “Il futuro. Dialogo con Leonardo da Vinci”, che per il momento conclude la produzione letterario-saggistica dell’Autore.