Picasso l’incisore, una mostra a Mougins

Oggi, sabato 1° luglio, a Mougins nel cuore del villaggio, apre il Centre d’Art con una mostra inaugurale su Picasso e Crommelynck che verte sull'incisione

Fino al 7 gennaio 2024 si potrà visitare la mostra “Pablo Picasso-Aldo Crommelynck - la via del rame - Mougins (1963-1972)”

Pare del tutto naturale che il nuovo Centro d'Arte dedichi la sua prima mostra alla collaborazione tra il maestro cubista e il celebre incisore Aldo Crommelynck evidenziando l'incisione. L'uso di questa tecnica durante i suoi ultimi anni a Mougins è una delle caratteristiche dell'ultimo Picasso.

L'insediamento dell'incisore nel 1963 in un laboratorio situato in rue du Badier, offre a Picasso la possibilità di affidarsi ad un grande specialista. I numerosi viaggi di Crommelynck tra lo studio e il Mas Notre-Dame-de-Vie per creare diverse centinaia di incisioni insieme all'artista sono all'origine del titolo di questa mostra: “La route du cuivre”.



Parallelamente alle incisioni, una ventina di fotografie testimoniano non solo la presenza di Aldo Crommelynck nell'entourage di Picasso a Mougins, ma anche il modo col quale l'artista ha saputo evidenziare la propria immagine di pittore-incisore e la sua manualità a 90 anni.

La mostra inaugurale è resa possibile grazie al prestito di Corinne Buchet-Crommelynck di una serie di 48 incisioni realizzate da Picasso a Mougins in collaborazione con il maestro incisore Aldo Crommelynck tra il 1963 e il 1971.

La mostra è ad entrata libera, il Centre d’Art si trova a Mougins village in Place du Commandant Lamy. E’ aperto tutto i giorni, da aprile a settembre dalle 11 alle 19 e da ottobre a marzo dalle 13 alle 18.