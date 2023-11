Saint Paul de Vence: Rue Grande un ideale percorso nel savoir-faire e nei sapori della Provenza

Chi cerca, in Provenza, “una strada gourmande” la trova a Saint Paul de Vence: è Rue Grande .

Una “Route” che consente un vero e proprio percorso nel savoir-faire e nei sapori della Provenza. Vengono esaltati gli ingredienti di base della cucina del sole: oli, condimenti, salse, spalmabili e tutti i profumi dolci dei frutti e dei fiori delle colline.

Dalle ricette ancestrali alle idee innovative di uno chef o di un produttore, è un piacere, oltre che un arricchimento, lasciarsi consigliare dagli artigiani e dei droghieri.



Ecco alcuni indirizzi

Total mix culinaire - Chez Maison Brémond 1830

Impossibile non varcare la soglia di questo negozio storico molto impegnato nella valorizzazione di know-how e di prodotti emblematici del territorio provenzale.

Le verdure e i frutti sono esaltati: è assolutamente necessario avventurarsi e gustare.

Maison Brémond 1830

28 Rue Grande

+33 (0)4 93 58 07 6



La tentation sucrée - Lys d’Or

Colore e sapori: albicocca, basilico, lampone, pesca e limone, una torta al caramello e …il cioccolato. Difficile non cedere al buon gusto e alle innovazioni di Jeffrey Panier, lo chef. Creazioni che non lasciano indifferenti, proprio come i rotoli mela-cannella e il croissant alla fragola, un dolce vagare tra 17 prodotti da forno della casa.

Le Lys d’Or

27 Rue Grande

+33 (0)4 93 32 61 13



Des tartinables pour mes planchws - La Petite Etoile

La Petite Etoile offre una vasta gamma di spalmabili, marmellate e sciroppi preparati esclusivamente con frutta e verdura locali. La produzione artigianale accompagna meravigliosamente i piatti e i taglieri di salumi e formaggi preparati da Chloe.

La Petite Étoile

2 Place de l’Etoile

+33 (0)7 77 39 23 4



La véritable confiserie de Provence - Le Roy René

Al Roy René, pasticcere di Aix en Provence, si raccolgono idee per dessert e dolci. Nei grandi vasi del tavolo centrale, i frutti glacés regalano una suggestiva scenografia ai frutteti della Provenza.

Clementina, arancia, fico, melone, fragola, albicocca, cedro, pesca, limone... profumano i dolci, le arance arricchiscono un piatto dolce-salato. La casa detiene anche la ricetta ancestrale del vero Calisson di Aix, una miscela di mandorle finemente macinate, di melone e di buccia d'arancia candita, ricoperta da una glassa reale.

Da gustare con l'infuso “Pour l’amour de la Reine Jeanne” per perfezionare il viaggio nel tempo. Tra le novità, il caramello all'olio d'oliva profumato con il fiore di sale della Camargue, il Calisson alla nocciola, al pistacchio e la pasta di frutta cotogna, albicocca, fico, arancio amaro e Cointreau.

Le Roy René

68 Rue Grande

+33 (0)4 93 24 09 68



Les producteurs et artisans bio - Le Goût du Soleil

Fin dalla sua creazione, il negozio di alimentari Goût du Soleil si trova a fianco di artigiani che producono in agricoltura biologica o biodinamica.

Tra la grande selezione di generi alimentari troviano l’olio d'oliva e piccole olive nere di Nizza: presentano una polpa fine e croccante, ideale su una pissaladière o un'insalata nizzarda.

Una vetrina per i vigneti regionali coltivati in biodinamica o etichettati Demeter e poi vere pepite di drogheria, quali il miele di timo o quello di lavanda.

Le Goût du Soleil

63 Rue Grande

33 (0)4 23 20 85 60