Quattro nuovi ambasciatori nel Principato: arrivano da Giappone, Finlandia, Sudan e Brunei

Lunedì 6 novembre, in rappresentanza del Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, la direttrice delle Relazioni Diplomatiche e Consolari Marie-Catherine CARUSO-RAVERA,, ha ricevuto in occasione di un pranzo organizzato presso l'hotel Hermitage, Makita SHIMOKAWA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Giappone, Matti ANTTONEN, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Finlandia, Khalid Mohamed Farah ELFAHAL, Ambasciatore e Plenipotenziario della Sudan e Datin Paduka Hajah Rakiah ABDUL LAMIT, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Brunei Darussalam.

Questi diplomatici hanno presentato, in mattinata, le loro credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Tokyo e Énarque (promozione Fernand Braudel), Makita SHIMOKAWA è entrato nel Ministero degli Affari Esteri del Giappone nel 1984. Dopo aver ricoperto diversi incarichi presso l'Ufficio Affari Economici, è stato nominato Ambasciatore del Giappone in Indonesia nel 2011 e Direttore Generale degli Affari Culturali nel 2016. Dal 2019 al 2022 è stato Ambasciatore del Giappone in Belgio e presso la NATO.

In qualità di ambasciatore finlandese in Francia dal settembre 2022, Matti ANTTONEN, titolare di un master in economia e di un master in scienze politiche, ha iniziato la sua carriera nel 1986 negli affari esteri e ha prestato servizio a Parigi, Stoccolma, Mosca, Washington e Ginevra. Ambasciatore finlandese a Stoccolma e a Mosca, è stato Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri dal 2018 al 2022.

Laureato in lettere presso l'Università di Khartoum e laureato in Diplomazia e Studi Internazionali presso la Washington International University, Khalid Mohamed Farah ELFAHAL è stato, dal 1986 al 2006, agente diplomatico in diversi dipartimenti presso la sede del Ministero sudanese degli affari esteri. In seguito è stato ambasciatore in numerosi paesi africani (Senegal, Mali, Gambia, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Capo Verde, Angola e Sao Tomé et Principe). Dal settembre 2023 è Ambasciatore non residente del Sudan in Portogallo.

Datin Paduka Hajah Rakiah ABDUL LAMIT è titolare di una laurea in antropologia sociale dell'Università del Kent (Regno Unito). Entrata nel 1985 al Ministero degli Affari Esteri del Brunei, ha ricoperto diversi ruoli prima di essere nominata Ambasciatore del Brunei in Brasile e in Argentina e successivamente in Europa (Germania, Svizzera, Polonia, Austria, Norvegia, Finlandia e Islanda)