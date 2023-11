Iscrizioni ai centri ricreativi: prenotazioni semplificate al comune di Roquebrune-Cap-Martin

Affinché i genitori non debbano più fare i conti con lo stress che può generare l'apertura delle iscrizioni ai centri ricreativi per i bambini dai 3 agli 11 anni, il comune di Roquebrune-Cap-Martin ha messo in campo nuovi mezzi per facilitare il loro processo a partire dalle vacanze di Natale.

Prenotazioni semplificate: un nuovo processo in tre fasi

Per le vacanze di Natale verrà messa in campo una nuova organizzazione per facilitare l'iscrizione dei bambini delle scuole materne ed elementari al centro ricreativo. La registrazione, la prenotazione e il tracciamento dei prelievi sono ora semplificati e eseguiti in tre passaggi.

1-Iscrizione anticipata: le iscrizioni sono ora aperte 1 mese e mezzo prima dell'inizio delle vacanze scolastiche nell'Area Cittadini. Sarà quindi possibile iscrivere il proprio bambino dal 6 al 17 novembre compresi per le vacanze di Natale.

Il numero dei posti è limitato alla capacità di accoglienza dei centri ricreativi (legata alla tariffa di vigilanza regolamentare). Per garantire soprattutto uno strumento di cura alle famiglie che non hanno altra soluzione, se necessario, verrà data priorità:

La priorità è data alle famiglie

►residenti in Comune

►avere un figlio che frequenta la scuola del Comune

►possedere un'attività commerciale o d'impresa a Roquebrune Cap-Martin

I file verranno esaminati:

►i cui due genitori o il genitore di una famiglia monoparentale lavorano

►di cui solo uno dei genitori lavora o il genitore di una famiglia monoparentale non lavora.

2. Conferma rapida: dal 1° dicembre i genitori potranno consultare lo Spazio del Cittadino per verificare se l'iscrizione del bambino è valida o se è stato inserito in lista d'attesa.

3. Massima reattività: non appena verrà comunicato il ritiro, i genitori verranno contattati telefonicamente, via e-mail o via SMS per poter iscrivere il proprio bambino al centro ricreativo il giorno desiderato.

Per informazioni rivolgersi allo Spazio Cittadini o allo sportello dell'edificio “les Genêts”, 2 avenue Robert Bineau.