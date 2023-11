A Ventimiglia si presenta il libro "In treno e a piedi, alla scoperta di Val Roia"

Sabato 12 novembre alle ore 15 in via Aprosio a Ventimiglia- via Aprosio la presentazione libro "In treno e a piedi, alla scoperta di Val Roia".

Gli autori propongono 30 itinerari, corredati di cartine. I percorsi che Danila Allaria e Ivano Ferrando descrivono in questa guida hanno sempre come base di partenza una delle stazioni della “Ferrovia delle Meraviglie”.

Oltre al racconto dei percorsi, la guida accompagna il lettore alla scoperta delle bellezze naturali, archeologiche ed architettoniche di questa stupenda valle.

Autori: Danila Allaria e Ivano Ferrando, AGB Comune di Ventimiglia