Al Museo Oceanografico di Monaco la premiazione della Cérémonie des Grandes Médailles Albert Ier

Il 22 novembre 2023 alle ore 18 al Museo oceanografico di Monaco si terrà la Cérémonie des Grandes Médailles Albert Ier durante la quale 5 personalità e 4 giovani ricercatori, tra cui l'esploratore J-L Etienne, saranno premiati per il loro lavoro e il loro impegno in favore dell'oceano.

La Grande Médaille Albert Ier creata nel 1948, è il premio più prestigioso assegnato dall'Istituto oceanografico. Ogni anno, distingue i più importanti attori internazionali della scienza e della mediazione dell'Oceano. Il premio consiste in una medaglia in bronzo dorato, che porta in rilievo il profilo del Principe Alberto I, pioniere dell'oceanografia moderna e fondatore dell'Istituto.

È il Consiglio scientifico dell'Istituto oceanografico che propone ogni anno una selezione di personalità. Tali proposte, che devono essere motivate, sono poi sottoposte al voto del Consiglio di amministrazione.

I vincitori sono suddivisi in due categorie:

• La sezione «Scienza» premia un ricercatore altamente qualificato nel campo dell'oceanografia, per tutta la sua carriera, per lavori specifici o una scoperta eccezionale.

• La sezione «Mediazione» mette in luce l'impegno di uomini e donne della vita pubblica che operano presso la società civile per portare alta la voce dell'Oceano.