Fête de la Lumière ad Haut de Cagnes

Haut-de-Cagnes si appresta a festeggiare Santa Lucia, con la Fête de la Lumière.

Una tradizione cara agli svedesi ed a molti abitanti del territorio,

Quest’anno la celebrazione della Festa di Santa Lucia è prevista per lunedì 11 dicembre.



Organizzata ogni anno, la Chiesa Svedese dà appuntamento alle 18,30 all’Église Saint-Pierre di Haut de Cagnes per una funzione scandita da numerosi canti da parte del coro delle giovani svedesi.



Festa ancestrale di una vergine uccisa dall'uomo che la desiderava, dopo aver preferito donare tutte le sue ricchezze alla Chiesa, Santa Lucia segna anche l'inizio del prolungamento delle giornate che inizia dopo una settimana, in occasione del solstizio d'inverno.



La celebrazione sarà seguita da una processione fino alla Place du Château.

Saranno offerti vino e cioccolato caldo oltre a prelibatezze e specialità culinarie svedesi.