Monte-Carlo Gastronomie: Una delizia per il gusto!

Dal 24 al 27 novembre, lo Chapiteau di Monaco invita buongustai e intenditori a un viaggio culinario da leccarsi i baffi: la 26ª edizione della Gastronomia di Monte-Carlo, organizzata da Caroli Com - Groupe Caroli.

Un evento per gli amanti dei prodotti autentici del territorio, un'occasione unica per sperimentare nuove emozioni gastronomiche e preparare le tavole delle feste.

Un Salone al 100% di produttori e 100% di piacere!

Da molti anni ormai, questo salone del gusto costruisce il suo successo non solo sulla qualità dei prodotti esposti, frutto di una rigorosa selezione degli espositori, ma anche sulla diversità e sulla portata dei suoi eventi. Con la stagione delle feste alle porte, i visitatori potranno acquistare un'ampia gamma di prodotti.

Sul menu: prodotti francesi, italiani ed europei, dimostrazioni, degustazioni e concorsi.

Punti salienti:

saranno tenute ogni giorno dai migliori chef monegaschi e da chef internazionali (Rodrigo Fernandini), che sveleranno ai visitatori i segreti delle loro prestigiose ricette. Le dimostrazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sull'account Instagram del salone.

5a edizione del concorso Master Chef, riservato a 8 cuochi dilettanti. Questo concorso, il primo del suo genere nella regione, sta riscuotendo sempre più successo sia tra i concorrenti che tra il pubblico. Organizzato in collaborazione con l'Associazione Monaco Goût et Saveurs e gestito da una giuria di chef monegaschi, il concorso si svolgerà da venerdì 24 novembre a domenica 26 novembre (con la finale domenica 26 novembre dalle 12.00 alle 14.45), con una ricetta diversa preparata ogni giorno e svelata il giorno stesso. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta sui social network del programma.

2° concorso Master Kids organizzato con l'Associazione Monaco Goût et Saveurs. Lunedì 27 novembre, 6 bambini si sfideranno in una gara creativa sul tema dei biscotti dolci e salati. Sarà proposta anche una versione senza glutine e senza lattosio.

Durante il salone si svolgeranno diversi concorsi importanti. Il concorso Slow Food. I premi Slow Food Monaco Riviera Cote d'Azur e il Premio Speciale della Giuria saranno assegnati agli espositori per la qualità, l'originalità e l'innovazione dei loro prodotti. Questi riconoscimenti, sempre molto gratificanti per gli espositori vincitori, sono anche preziose "guide all'acquisto" per i visitatori, che possono essere certi dell'eccellenza dei prodotti etichettati. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 24 novembre alle 18.00.





Cerimonia di premiazione del Concours des Chroniqueurs Gastronomiques e dell'Association Monégasque des Sommeliers sotto l'egida di Dominique Milardi, Presidente dell'Associazione, che premierà gli espositori di vini, champagne, liquori e distillati venerdì 24 novembre alle 18.00.

Novità

, che lotta contro il cancro pediatrico. Diciannove chef, tra cui lo stellato Mauro Colagreco (Le Mirazur ***), Dominique Lory (Grill / Hôtel de Paris) e Patrick Ringeard (La Table de Patrick Ringeard), saranno a disposizione per preparare uno o due antipasti a sostegno della causa. Tutti i proventi saranno devoluti all'Associazione.

Prezzo: 150 euro / p Informazioni e prenotazioni: tsunamiflavien@gmail.com

Inoltre, come ogni anno, diverse importanti associazioni parteciperanno attivamente al salone: Monaco Goût et Saveurs, Slow Food Monaco Riviera Côte d'Azur, l'Association des Maîtres d'hôtels italiens et français, l'Association Monégasque des Sommeliers e l'Association de l'industrie Hôtelière Monégasque.

Sotto il tendone di Monaco, un viaggio gastronomico attende i palati più esigenti che potranno degustare e acquistare una varietà di prodotti rigorosamente selezionati a pochi giorni dalle feste di fine anno. Su una superficie di 2.500 m2 , in un ambiente conviviale, più di 100 produttori francesi, italiani ed europei di prodotti e vini locali tenteranno i visitatori con foies gras, tartufi, caviale, cioccolatini, dolci, formaggi, salumi, prodotti biologici delle regioni di Francia e d'Europa, marmellate, champagne, armagnac, vini e liquori delle tenute dei produttori.

E per deliziare i visitatori più golosi, lunedì 27 novembre alle 17.00 si terrà un'estrazione a sorte che darà la possibilità di vincere premi composti da prodotti degli espositori.

Per la sua 26a edizione, Monte-Carlo Gastronomie sarà ancora una volta un grande momento di piaceri gustativi e una delizia per stuzzicare i palati più esigenti!

Informazioni pratiche:

Venerdì 24 e sabato 25 novembre: dalle 10.00 alle 21.00

Domenica 26 novembre: dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì 27 novembre: dalle 10.00 alle 18.00

Ingresso: 5 euro (gratuito per i bambini sotto i 12 anni)

Gratis dalle 12.00 alle 14.00 venerdì e lunedì e dalle 19.00 alle 21.00 venerdì e sabato