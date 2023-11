Asfaltatura annuale sulle strade del Principato: attenzione a divieti e deviazioni

La campagna di fine anno di asfaltatura per permettere di disporre di una rete di strade urbane particolarmente curata su tutto il territorio è iniziata lunedì 6 e proseguirà fino al 23 novembre in diverse parti del Principato

Per minimizzare l'impatto sul traffico, i lavori si svolgono esclusivamente di notte, tra le 20 e le 6. Per i nove settori interessati, le operazioni si concentreranno su una o due notti per contenere l'inquinamento acustico e i disturbi alla circolazione generati dalla realizzazione dei lavori.

LA TABELLA DEI LAVORI

- Vicolo del Forte Antoine, le notti dal 6 al 7 e dal 7 all'8 novembre dalle 20 alle 6: il traffico è alternato su avenue Saint Martin e il parcheggio totalmente vietato sulla parte interessata durante i lavori.

- Boulevard Charles III/avenue du Port via la place d'Armes, la notte tra l'8 e il 9 novembre dalle 20 alle 6: chiusura totale del traffico e divieto di parcheggio su boulevard Charles III e l'inizio di avenue du Port. Saranno predisposte deviazioni e circolazione per pilotaggio all'incrocio tra via Terrazzani e via Millo per consentire l'accesso al parcheggio di Place d'Armes. L'autobus notturno non può accedere alla Rocca.

- Rue de la Colle, la notte tra il 9 e il 10 novembre dalle 20:00 alle 6:00: chiusura totale della strada al traffico e accesso al tunnel che conduce a Fontvieille. Sono in atto deviazioni e un doppio senso di circolazione su avenue Prince Pierre. Il parcheggio è vietato nella parte interessata.

- Avenue Princesse Grace, la notte tra il 13 e il 14 novembre dalle 22:00 alle 6:00: chiusura totale del traffico con installazione di deviazioni e divieto di stazionare sui tratti del viale interessati.

- Boulevard Saint Michel, la notte tra il 13 e il 14 novembre, dalle 20:00 all'1:00: chiusura totale del traffico e divieto di stazionare sulle parti del viale interessate. Sono in atto deviazioni e un traffico alternato per pilotaggio, rue des Roses e boulevard Princesse Charlotte.

- Boulevard du Jardin Exotique/boulevard de Belgique, le notti dal 14 al 15 e dal 15 al 16 novembre dalle 20 alle 6: chiusura totale del traffico e divieto di stazionare sul tratto di strada interessato. Sono in atto deviazioni e un traffico alternato per pilotaggio su Rue Bosio e all'inizio di Boulevard du Jardin exotique. L'accesso al parcheggio Bosio è mantenuto.

- Rue Honoré Labande, la notte dal 16 al 17 novembre dalle 20 alle 6: chiusura totale del traffico e divieto di parcheggio su Rue Honore Labande