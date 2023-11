Dal 5 dicembre 2023 all’8 Gennaio 2024, il Fairmont Monte Carlo apre le porte ad un mondo meraviglioso.

La promessa di momenti indimenticabili in cui grandi e piccini verranno a scoprire l’atmosfera del villaggio di Babbo Natale. Il Fairmont Monte Carlo è il luogo ideale per trascorrere le feste in un’atmosfera accogliente, accanto al fuoco.

L’immenso albero di Natale troneggia al centro del lobby come padrone del luogo. Intorno a lui, i chalet sono raggruppati, pronti ad accogliere i visitatori di fronte al camino.

Tra i chalet, la cabina attende e conduce direttamente in cima all’albero per dominare il paesaggio del Principato di Monaco che si anima al ritmo del Natale. Davanti all’hotel, la slitta di Babbo Natale attende pazientemente il momento per decollare!

Seguendo il percorso del Gran Premio, si alzerà a velocità supersonica sopra la curva a gomito, piena di regali per tutti.

Per un Natale Magico

Cena di Natale Lobby Lounge - 24 & 25 Dicembre 2023:

Tartufo, foie gras, branzino gelato al champagne e creazione al mandarino cioccolatoso... Assaporate un momento di condivisione e di gusto attorno a una tradizionale cena per le feste di Natale con i vostri cari.

Menù antipasto – piatto principale – dessert (bevande escluse) – 95 €

Disponibile menù alla carta. Per i bambini dai 6 ai 12 anni - 65 €. I bambini sotto i 5 anni sono invitati

Brunch di Natale allo Champagne ( Lobby Lounge - 25 Dicembre 2023) Condividete un brunch festivo scandito dalle note dei nostri musicisti. Approfittate di un’ampia selezione di prodotti freschi eccezionali preparati appositamente dai nostri team per l’occasione.

Buffet gastronomico & Champagne a volontà - 195 €

Per i bambini dai 6 ai 12 anni - 65 € I bambini sotto i 5 anni sono invitati Kids Club con babysitte.

Ma prima d'immergervi nell'atmosfera del Natale non dimenticate il Cha Cha Sunday Lunch: questa è la nuova offerta per il pranzo della domenica alla Lobby Lounge - cucina sudamericana, churrasqueira, guacamole bar, musicisti dal vivo e ballerini