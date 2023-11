Nizza, il Consiglio Municipale chiede che l’intero complesso di Villa Masséna sia classificato monumento storico (Video)

Uno dei gioielli di Nizza è senza dubbio Villa Masséna, un edificio, con annesso parco e memoriale dell’attentato del 14 luglio 2016, incastonato tra la Promenade des Anglais e Rue de France, a lato dell’Hotel Negresco.

Il Consiglio Municipale di Nizza ha chiesto che Villa Masséna sia classificata come monumento storico: se la pratica avrà esito positivo per la splendida Villa scatterà la massima protezione da parte dello Stato.





Villa Masséna oltre al grande interesse patrimoniale, ospita un Museo Masséna classificato come “Musée de France” e si trova all’interno del perimetro della città, classificata patrimonio mondiale dell’UNESCO dal luglio 2021 come “ville de la villégiature d’hiver de Riviera”.



La parte immobiliare del complesso è già registrata quale Monumento Storico per le sue facciate e il suo tetto, la classificazione costituirebbe il più alto livello di protezione come Monumento Storico perché comprenderebbe l'intera proprietà, compresi i giardini.



Questo consentirebbe il ricorso al finanziamento esterno, in particolare da parte dello Stato, per lavori di manutenzione e ristrutturazione e permetterebbe di beneficiare del controllo scientifico e tecnico dei servizi specializzati della Direzione regionale degli affari culturali (DRAC).



Villa Massena

Il 28 gennaio 1921, il sindaco di Nizza, il generale André Goiran, inaugurò il Museo Masséna, divenuto proprietà della città a seguito della donazione di Victor Masséna, principe di Essling.

Da oltre un secolo dopo, questa istituzione, iscritta nel patrimonio e nel cuore di Nizza, contribuisce alla conoscenza, alla ricerca e alla diffusione della storia di Nizza e della Costa Azzurra, rendendo le sue collezioni accessibili al grande pubblico e preservando e arricchendo le sue opere per le generazioni future.

Tesoro del patrimonio nizzardo, il Museo Masséna è stato inaugurato in pompa magna il 28 gennaio 1921 alla presenza di tutte le personalità importanti dell'epoca.

Questo "Carnavalet niçois", come veniva definito, è installato nella sontuosa residenza, legata al maresciallo dell'Impero André Masséna, e costruita dal nipote Victor Masséna, principe di Essling, alla fine dell'Ottocento.

La sua trasformazione nella destinazione attuale è stata resa possibile grazie alla generosità del figlio ed erede, che ha voluto farne un Museo di Arte e Storia della Città di Nizza.

Nel 1929, la donazione dell'antiquario Edouard Larcade permise di riorganizzare la stanza dei primitifs niçois. Nel 1935, il museo ha ricevuto sculture di Jean-Baptiste Carpeaux offerte dalla sua famiglia. Le sue donazioni non si sono mai fermate.

Dopo la sua riapertura nel 2008, nuovi generosi donatori come la Société des Amis de Nice, Jean-Pierre Martin, figlio del pittore Charles-Martin Sauvaigo, Bruno de Cessole, discendente della famiglia nizzarda degli Spitalieri de Cessole, Olivier Lai, figlio del compositore Francis Lai, Jean-François Carenco, discendente di Joseph Saqui, François Daure per la donazione Barety e tanti altri hanno arricchito le collezioni.