Il Principato al One Planet Summit for Glaciers and Poles di Parigi

Giovedì scorso 9 novembre, Isabelle BERRO-AMADEI, Consigliere di Governo - Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha preso parte alla sequenza ministeriale del Primo Vertice Internazionale per i Ghiacciai e i Poli (One Planet Summit for Glaciers and Poles) organizzato su iniziativa del Presidente della Repubblica francese, a margine della sesta edizione del Forum di Parigi sulla pace.