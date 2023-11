Euroleague di basket, l'AS Monaco vince il derby con l'Asvel e sale ai piani alti della classifica

Per la AS Monaco è la quinta vittoria consecutiva sulla scena Europea che spinge i monegaschi nelle parti alte della classifica. Un ottimo momento quindi, pur sapendo quanto sarà ancora lunga e dura la stagione.

HANNO DETTO

Sasa Obradovic (allenatore del Roca Team): "Nelle partite di Euroleague non si può iniziare così. Non capisco come sia possibile, perché è pericoloso. Bisogna capire che non si può sempre rimontare. È stata una partita molto difficile, una grande battaglia ed è stata davvero una buona cosa averla vinta per continuare la nostra serie. Alpha Diallo ha cambiato la fisionomia dell'incontro segnando da lontano. Ha una scioltezza che fa bene a lui e alla squadra, poiché continua a difendere molto bene".

Gianmarco Pozzecco (allenatore dell'Asvel): "Complimenti a Monaco prima di tutto. Sono contento della prestazione dei miei giocatori, abbiamo aumentato il nostro livello di gioco sia offensivo che difensivo, giocando una partita importante. Ho molto rispetto per i miei giocatori, per quello che hanno fatto stasera. Dall'altra parte della barricata, Monaco ha combattuto per ottenere questa vittoria. Ancora congratulazioni a loro e al loro staff".