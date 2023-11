Nizza si mobilità per combattere il diabete

In occasione della Giornata mondiale del diabete, a Nizza viene avviata, da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2023, una campagna di informazione e prevenzione contro il diabete di tipo 2 su tutto il suo territorio.

Si sima che in Francia una persona su 7 abbia il diabete di tipo 2 senza nemmeno saperlo.



A Nizza, il 30% degli abitanti sopra i 60 anni è diabetico o a rischio. Si tratta quindi di una preoccupazione importante, che aumenta del 5% ogni anno da 10 anni.

Nel 2022 ci sono stati scoperti 1.062 nuovi diabetici, sono 19.371 i diabetici seguiti (rispetto ai 16.921 nel 2020) senza contare una stima di 20.600 persone che sarebbero prediabetiche o diabetiche senza saperlo.



Di fronte a questi numeri, la Città di Nizza lancia una nuova campagna di informazione e di screening per prevenire e identificare il diabete tra i nizzardi e aiutarli così a diventare protagonisti attivi della loro salute.

Verranno messe in atto azioni specifiche per le popolazioni più a rischio (possibilità di farsi misurare la glicemia e la pressione in diversi siti, gratuitamente e senza appuntamento) con un monitoraggio personalizzato offerto in caso di iperglicemia per agevolare il percorso di cura.



Luoghi di screening saranno situati:

Il 13 novembre dalle 9 alle 12 nella residenza sociale di Nicéa, in 273 Boulevard du Mercantour

Il 14 novembre a Les Moulins dalle 9 alle 12 presso il centro benessere Les Moulins situato in 19 Avenue Martin Luther King.

Il 14 novembre dalle 9 alle 12 al mercato Ariane, Place de l’Ariane, vicino alla chiesa.

Il 15 novembre dalle 9 alle 16,30 presso il centro vaccinale in 10 Rue Hancy.

Il 16 novembre dalle 9 alle 12 a Pont-Michel, presso il centro sociale Roquebillière situato in 4 rue Jules Michel.

Il 17 novembre dalle 9 alle 12 alla Maison des Seniors du Ray al 4 Rue Charles Baudelaire.



Inoltre, per rafforzare questa campagna e facilitare lo screening, per il primo anno, è stata avviata una collaborazione senza precedenti con i farmacisti così da consentire di effettuare lo screening nelle farmacie.



Durante la settimana di prevenzione del diabete, il 13 novembre dalle 14 alle 17 verrà offerta una valutazione gratuita della forma fisica presso il Centro Animanice Gorbella, in Boulevard Gorbella 63 e un percorso a piedi Acti-Santé il 15 novembre a partire dalle 9,30.