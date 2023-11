Nizza, una grande festa saluta la metamorfosi di Rue Cassini (Foto)

Una festa popolare, col quartiere del porto di Nizza che si è mobilitato, ha sottolineato la fine dei lavori di Rue Cassini che ha subito una vera e propria metamorfosi.

Non male per una via che di attrattiva ne aveva ben poca e che era stata surclassata, negli anni, dall’attigua Rue Bonaparte che è uno dei luoghi del passeggio e della movida.

Ora, dopo aver affrontato una spesa che si è aggirata sui 3 milioni di euro, Rue Cassini e, prossimamente, Place Ile-de-Beauté, diventano luoghi pienamente attrattivi.

Lo meritava la strada che conduce da Place Garibaldi al porto e che presto potrà entrare in un circuito turistico che comprenderà anche la futura estensione della Promenade du Paillon che troverà posto proprio alle spalle di Place Garibaldi.

Così gli slogan “Cassini respira” e “Il Porto respira” dimostrano la piena rispondenza all’attualità.

Pista ciclabile, alberi a separare i marciapiedi dalla strada: da via decisamente “brutta”, Rue Cassini merita ora di essere inserita fra le aree di pregio della città.

Sono stati piantumati 55 alberi in grado di assorbire una parte dell’inquinamento e di ombreggiare ed abbassare la temperatura, i marciapiedi, più ampi, sono piastrellati con mattonelle di colore grigio, anch’esse in grado di evitare isole di calore.

E’ stata realizzata una pista ciclabile, bidirezionale, mentre la carreggiata dedicata ai veicoli risulta ridotta ad una sola corsia.

Per Christian Estrosi, presente all’inaugurazione, si tratta di un “asse riequilibrato, più verde, con spazi pedonali, biciclette e auto. Una vera gioia da condividere con la gente del posto e i commercianti della strada”.