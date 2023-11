Anche a Mentone le celebrazioni per il 105° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale

"Di fronte ai nomi incisi sui monumenti davanti ai quali siamo riuniti, ricordiamo tutti i morti per la Francia che trovano riposo nelle nostre memorie riconoscenti - ha detto Laura Reynaud, sotto-prefetto NOce-Montagne, leggendo il messaggio del ministro dell'esercito -. L'11 novembre è dedicato a tutti coloro che sono caduti per difendere la nostra Nazione, la nostra libertà, i nostri valori, sia in Francia che in operazioni esterne. Hanno dei diritti su di noi, come noi abbiamo dei doveri nei loro confronti. Allora portiamo lucidamente la loro eredità. E portiamo con orgoglio il Fiordaliso di Francia, quel fiore la cui fioritura riportava la vita sulla terra lacerata dei campi di battaglia, che ormai onora i morti e sostiene quelli che rimangono".