Grasse festeggia il quinto anniversario dell’iscrizione nel Patrimonio dell’Unesco

Il 28 novembre 2018, a Port-Louis, nella Repubblica di Mauritius, il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale, composto da 178 Stati membri, votò all'unanimità a favore dell’iscrizione del "savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse " nella prestigiosa lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO.





La città delle Alpi marittime entrava così a far parte della Galleria dei Tesori Culturali dell'Umanità.



Per celebrare l’iscrizione ed anche per far conoscere al maggior numero possibile di persone le conseguenze di questa registrazione, l'Associazione Patrimoine Vivant du Pays de Grasse, la Comunità urbana dei Pays de Grasse e la Città di Grasse organizzano una serie di eventi a partire da martedì 28 novembre 2023 aperti a tutti che sono anche un riconoscimento a tutti i professionisti del profumo.

Esposizioni, visite guidate, stand, spettacoli, tavole rotonde, esposizioni: il programma è veramente ricco e si sviluppa dal 28 novembre al 2 dicembre 2023: l’ingresso gratuito a tutti gli eventi.