Atmosfera da sogno e favola per il Gran Ballo di Principi e Principesse di Monaco

Grande entusiasmo per il Gran ballo di Principi e Principesse, evento esclusivo organizzato sotto l'alto patronato di HSH il Principe Alberto II di Monaco, che ha visto la partecipazione di 150 persone.

La magia della favola si è svolta ancora una volta in uno dei più romantici luoghi monegaschi, l'iconico Hôtel de Paris, trasformato per l'occasione in un palazzo principesco.

Ornata con colonne dorate, lampadari di cristallo, e soffitti affrescati, la Sala Impero ha fornito un sontuoso sfondo per una serata ricca di raffinatezza. Il colore rosa cipria, delicatamente fragrante, che caratterizzava la sala ha creato un vero e proprio incantesimo nell'aria che si respirava.

I partecipanti sono stati trasportati in un'epoca passata, dove la fusione di lusso e bellezza senza tempo era dipinta su un arazzo di ineguagliabile eleganza.

L'evento è stato onorato dalla presenza del Principe Alberto, che si è complimentato per l'organizzazione. Presenti anche il Sindaco di Monaco, Georges Marsan, la Presidente SBM Stéphane Valeri e altri rappresentanti delle istituzioni monegasche.

Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse è un sogno senza fine. La favola continuerà infatti a diffondere glamour scintillante in altri luoghi magici del mondo. Da Monaco l'evento prende le ali per volare con glamour su altre terre da favola: Dubai, Cannes, Venezia, Londra, Giappone.