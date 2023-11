Festival des Etoilés Monte-Carlo, una cena di gala sotto il segno delle luci per chiudere l'edizione 2023

Una serata diventata imperdibile da tre anni, nella quale gli Chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer - Alain Ducasse e Emmanuel Pilon, Marcel Ravin, Dominique Lory, Yannick Alléno - hanno consegnato una cena sublime agli abbinamenti di cibo e vini perfetti, composti dai Capi Sommelier: Maxime Pastor, Gérard Veyrat, Mathias Negro, Franck Damatte. Questa grande serata è stata immaginata sul tema delle Luci delle stelle, per far vivere la leggenda di Monte-Carlo.

Il Festival des Etoilés Monte-Carlo è da sempre la vetrina del know-how di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Dopo la Salle Medecin del Casino de Monte-Carlo nel 2021, la Salle des Arts du One Monte-Carlo nel 2022, è toccato alla Sala Empire dell'Hotel de Paris Monte-Carlo ospitare il gala di chiusura del Festival 2023. La sala è appena stata restituita all'hotel dopo il ritorno del Café de Paris Monte-Carlo nel suo scrigno originale riaperto martedì 14 novembre.

Questa serata eccezionale, degna della Grande Arte di vivere che segna la reputazione di Monte-Carlo da quasi 160 anni, è stata onorata dalla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II e di S.A.S. la Principessa Charlène, accompagnati da Monsieur e Madame Louis Ducruet.

Una serata e più in generale un festival, che onorano il know-how di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e il dinamismo del Gruppo in materia di gastronomia.

"Il Festival delle Stelle celebra dal 2021 la gastronomia di Monte-Carlo Société des Bains de Mer - ha detto Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di SBM - , che con le sue 7 stelle, cosa rara per un solo Resort,è più che una vetrina del know-how della nostra azienda. Un vero e proprio vettore di diffusione internazionale dell'intera destinazione".

Il Festival delle Stelle Monte-Carlo è anche una festa di famiglia e Stéphane Valeri ha aggiunto a questo proposito: "Marcel Ravin, Dominique Lory, Yannick Alléno, Alain Ducasse e Emmanuel Pilon sono qui in famiglia con i loro team, e quelli dell'Hotel de Paris, per consegnarvi una cena di alto livello, unica al mondo. Ringrazio tutti loro e le loro brigate, senza dimenticare i nostri talentuosi chef sommelier, per aver lavorato all'unisono per molti mesi al successo di questo Festival".

La cena di 4 portate ha permesso ai 120 ospiti di scoprire o riscoprire i piatti firmati degli Chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, accompagnati da un accordo met-vin perfettamente orchestrato con i capi Sommeliers del Gruppo, che hanno preso i loro tesori dalla più grande cantina privata del mondo: la Caves dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo, un sito storico che festeggerà i suoi 150 anni l'anno prossimo