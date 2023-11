Nizza si aggiudica un importante finanziamento europeo sulla sicurezza urbana

La Città di Nizza è risultata vincitrice di un concorso, bandito dalla Commissione europea, relativo alla presentazione di un progetto sulla sicurezza delle aree pubbliche.

Il progetto, denominato «PACTESUR2» è stato promosso dalla Città di Nizza, in partenariato con le città di Torino, Madrid e Liegi, dal Forum europeo per la sicurezza urbana (EFUS) e dall'Associazione Nazionale dei Comuni del Piemonte (ANCI-Piemonte).

La presentazione del progetto avverrà domani, martedì 14 novembre 2023 a Parigi, alla Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur.



Dotato di 2 milioni di euro in totale e finanziato fino al 2025 al 90% dalla Commissione europea, PACTESUR2 è un progetto che si articola su temi quali l'organizzazione di accademie di polizia europee e il coinvolgimento dei cittadini sui temi della sicurezza urbana, ai quali si aggiunge un lavoro di riflessione sul continuum della sicurezza pubblica/privata.



Il riconoscimento consentirà alla Città di Nizza di ricevere oltre 650.000 euro di sovvenzioni, destinati a potenziare il centro di addestramento Beltrame ed a dotare la polizia municipale di Nizza di strumenti innovativi.



L’analisi del lavoro che sarà prodotto nei prossimi due anni consentirà la redazione di un manuale di raccomandazioni in materia di continuum di sicurezza pubblica/privata destinato alla Commissione Europea.



In totale, saranno più di una decina gli eventi che saranno organizzati in due anni, tra cui 3 accademie di polizia, 2 workshop sul continuum di sicurezza pubblico/privato e molti altri eventi in tutta Europa.



Saranno Christian Estrosi, il suo vice Antony Borré, il Sindaco di Liegi Willy Demeyer (presidente del Forum europeo per la sicurezza urbana) ed Elizabeth Johnston a presentare il progetto risultato vincitore.