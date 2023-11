Mentone si appresta ad accogliere la mostra "Je reste avec vous" del grande artista Jean Cocteau

Dal 25 novembre al 17 giugno 2024 al Museo Jean Cocteau - Le Bastion di Mentone si potrà ammirare la splendida mostra "Je reste avec vous" del grande artista al quale è dedicato il museo.

L'11 ottobre 1963 si spense Jean Cocteau, lasciando un'opera considerevole sia per la sua ricchezza che per la sua incredibile diversità. La questione della sua posterità e del divenire della sua arte fu una delle maggiori preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni: Mentone gli portò la soluzione offrendogli il Bastione per installarvi il suo museo.

In questo scrigno da lui decorato, Cocteau ha voluto esporre alcune delle opere più emblematiche della sua brillante carriera: pastelli multicolori, arazzi monumentali, dipinti sorprendenti, Audaci ceramiche compongono la collezione originale di questo vero e proprio museo-testamento.

Senza dimenticare la famosa serie degli «Innamorati», disegni nei quali si incarna perfettamente l'ispirazione mediterranea dell'artista.

Sessant'anni dopo la scomparsa del Principe dei Poeti, il museo Jean Cocteau-le Bastion ritrova questo storico scontro e rende così un vibrante omaggio al suo artista tutelario facendo sua la formula che ha voluto far incidere sulla sua tomba: "Je reste avec vous" (Resto con voi).