Mentone, al Palais de l'Europe arriva Michel Boujenah

Domenica 19 novembre alle 17 al Palais de l'Europe di Mentone va in scena la rappresentazione "Adieux les Magnifiques" di Michel Boujenah.

Attore, regista e umorista francese, Michel Boujenah conduce una carriera molto attiva sia a teatro, al cinema o sul palco durante i suoi one-man show. Il grande pubblico lo conosce per i suoi ruoli divenuti cult in grandi commedie popolari come «Tre uomini e una culla» - di Coline Serreau con André Dussollier e Roland Giraud, il suo più grande successo -,ma anche «Lévy e Goliath», «La Totale! » «XXL» o «18 anni dopo».

Oltre ai suoi successi cinematografici, Michel Boujenah eccelle anche nei suoi one-man show, che scrive e mette in scena lui stesso, come «Albert» dal 1980, poi «Anatole», «I magnifici» (ritratti drolatici di ebrei franco-tunisini), «L'Angelo Custode», «Lei ed io», «Il piccolo genio», o «I Nuovi Magnifici».

Tariffe biglietti: Categoria 1 - 42€ / Categoria 2 - 34€ / Categoria 3 - 19€.

Prenotazione biglietti: https://web.digitick.com/michel-boujenah-adieu-les-magnifiques-spectacle-theatre-francis-palmero-menton-19-novembre-2023-css5-velmobilelofficedetourismedeme-pg101-ri9730477.html