Al Fairmont Hotel Monte-Carlo il British Boarding Schools Show

Giovedì 30 novembre dalle 9.30 alle 14 presso il Fairmont Hotel Monte-Carlo torna a Monaco il British Boarding Schools Show, l'appuntamento nel quale la scuola mette in contatto i genitori con i principali istituti privati del Regno Unito.

I biglietti sono gratuiti con pre-registrazione online.

IL PROGRAMMA

09.30 - 10.15 | Keynote 11+/13+ Scelta e strategia dei licei per i genitori monegaschi Hli appuntamenti comprenderanno: direttori di scuola, specialisti dell'educazione e dell'immigrazione di Bonas Mac Farlane (l'elenco esatto è ancora da confermare). In soli 45 minuti, si potranno ascoltare gli esperti per avere l'idea esatta e le rifessioni prima di prendere un'importante decisione. Un'introduzione dettagliata per inviare il bambino in un college a 11/13+ e 16+

QUALCHE NOZIONE

Il Salone è un'occasione unica per i genitori di Monte-Carlo e del sud della Francia di incontrare i direttori e i direttori delle ammissioni dei più prestigiosi istituti della Gran Bretagna. Le migliori scuole del Regno Unito e gli esperti di istruzione, immobiliare e trasloco esporranno, offrendo ai genitori la possibilità di pianificare ogni aspetto dell'ingresso del loro bambino nelle scuole più prestigiose del mondo.

L'interesse globale per gli internati britannici continua a crescere. Attualmente nelle scuole britanniche ci sono 69.979 studenti; il 41% proviene da famiglie straniere. I vantaggi di un internato in una grande scuola britannica sono indiscussi e riconosciuti sia dai team di ammissione universitari che dai datori di lavoro.

Per quanto riguarda il mercato monegasco, è stato perfezionato attentamente l'elenco delle scuole frequentate per garantire che i genitori si confrontino con il meglio dell'istruzione privata britannica.

Gli alunni di queste scuole includono imprenditori, politici, accademici e atleti. Queste scuole producono alunni di successo, ben informati e fiduciosi, che sono eccellenti candidati per le migliori università britanniche e americane.