A Marineland è già Natale!

Fino al 7 gennaio 2024, Marineland, il grande parco di Antibes, offre a grandi e piccini tante nuove attrazioni che consentiranno di trascorrere alcune ore in modo diverso ed appassionato.

Lo spettacolo dei delfini e quello delle orche sono stati rivisti con una nuova programmazione musicale e delle sequenze visive, il tutto in un’atmosfera natalizia.



Il parco è aperto ogni giorno dalle 10 alle 17 : sarà una delle ultime occasioni per assistere, in Francia, a spettacoli con orche e delfini poi l’evoluzione della legislazione francese non lo consentirà più.



I delfini e il loro spettacolo natalizio

Marineland propone uno spettacolo inedito dal titolo "Magic Christmas" con i delfini, che consente di scoprire, ogni pomeriggio alle 15,30, le incredibili prodezze di questi animali eccezionali.

I delfini, animali mitici, traghettano in un mondo di sogni e di acrobazie: ideato per tutta la famiglia, lo spettacolo è in grado di appassionare grandi e piccini.

Inoltre, per potersi rendere conto della complicità tra addestratori e delfini, ogni mattina alle 11, sarà proposto "Emozioni marine".



Le attività d'incontro con i delfini, attività opzionali che permettono di avvicinarsi molto da vicino agli animali, sono aperte tutti i giorni durante le vacanze con incontri con orche, leoni marini e squali.



Marineland a Natale consente di stupirsi davanti alle maestose orche o ai leoni marini: ogni giorno alle 14, sono proposte le spettacolari performance delle orche, giganti che, al suono della musica, propongono uno spettacolo mozzafiato.

Marineland è l'unico parco dell'Europa continentale che offre spettacoli di orche. I leoni marini della California non sono da meno e sanno stupire con due momenti ogni giorno durante i quali ballano, giocano, nuotano.





Un'immersione nel cuore del mondo marino

Marineland consente anche di ammirare le foche, le tartarughe, i pesci tropicali, i fenicotteri e i pinguini e il loro divertente incedere e immergersi nell'affascinante mondo degli squali grazie al famoso tunnel, un “passaggio” vetrato di 30m di lunghezza con decine di squali.



Numerose animazioni didattiche quotidiane aiutano a scoprire la bellezza e la fragilità degli oceani e delle specie che li popolano.



La dolcezza del clima della Costa Azzurra è un importante valore aggiunto: il parco è trasformato e incentrato sulle festività di fine anno con alberi di Natale, il trono di Babbo Natale, renne, decorazioni e una programmazione musicale speciale.