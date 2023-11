F1. Ferrari in grande forma a Las Vegas, Leclerc in pole position in Nevada

Sul nuovissimo tracciato cittadino di Las Vegas, talmente nuovo da aver trovato l'ormai classico inconveniente del tombino aperto che fa saltare la sessione del venerdì, è il monegasco Charles Leclerc a imporsi nelle qualifiche, bissando il miglior tempo ottenuto nelle libere di ieri, che passeranno alla storia per essere terminate alle 4 del mattino ora locale.

Una Ferrari che sembra non avere rivali in Nevada, e per negare al Cavallino la meritatissima prima fila tutta rossa, ci ha pensato la penalità inflitta a Carlos Sainz ieri per il danneggiamento del fondo e il cambio di alcune componenti, su cui però Ferrari non ha responsabilità, essendo nato tutto da una negligenza della federazione.

Ma lo spagnolo sarà in ottima compagnia, perchè a metà schieramento troverà anche la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Perez. Verstappen invece partirà in prima fila, e proverà a impedire a Leclerc di emulare quanto fatto da Sainz a Singapore.