Il grande Villaggio di Natale sul Porto di Monaco sarà dedicato al Principe Ranieri

Come sempre il villaggio troverà il suo spazio sul porto di Monaco a partire da giovedì 7 dicembre alle 16, stesso giorno in cui saranno accese le luminarie in tutta la città.

Saranno numerose le decorazioni in omaggio al Principe Ranieri III e in particolare alle sue numerose passioni. Su Quai Albert I le esposizioni riguardanti le arti, i motori, gli animali e il mare.

Come al solito, questo Villaggio di Natale saprà incantare grandi e piccini.

Oltre agli 800 alberi naturali che adorneranno il Villaggio, anche 7 giostre tra cui la Grande Ruota, la pista da slittino, il maneggio dell'abete e tre nuove attrazioni (sedie volanti, le montagne russe dei bambini e la slitta di Babbo Natale)

Chi dice Villaggio di Natale dice golosità e regali!

24 chalet di vendita con 19 bancarelle alimentari saranno aperti tutti i giorni dalle 11. per deliziare le papille gustative di tutti.

Per quanto riguarda le animazioni, sfilate incantate, mascotte, concerti serali dal vivo e spettacoli sul palco ritmeranno la vita quotidiana del Villaggio. Inoltre, ci saranno animati laboratori creativi per bambini da 5 anni in su (produzione di ghirlande, creazione di lampade a sospensione, colorazione...) in programma ogni fine settimana dalle 14:00 alle 18:00 nel cottage animato.

Quest'anno una grande novità!

Il Comune di Monaco e il Comitato di commemorazione del Principe Ranieri III presentano spettacoli inediti di fontane luminose sulla piscina dello Stade Nautique Rainier III.

Le luminarie in città

Dall'inizio di ottobre, il Servizio Animazione della Città adorna tutto il Principato di scenari luminosi e scenografici incantati affinché le feste di fine anno siano più belle. La prima accensione delle illuminazioni sarà data dal Quai Albert Ier intorno alle 17:45