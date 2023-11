Nizza, al via oggi il Festival International du film sur la Résistance

Il cinema Jean-Paul Belmondo (ex-Mercury che si trova al 16 di place Garibaldi é una delle sale che ospita il Festival International du film sur la Résistance e propone, a partire da stasera, cinque proiezioni:

Questo il programma

Mercoledì 22 novembre 2023 alle 18: Casablanca di Michaël Curtiz (Stati Uniti, 1943, 102') premiato a Hollywood

Mercoledì 22 novembre 2023 alle 20.30: Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica (Italia, 1970, 92') premiato a Berlino e Hollywood

Giovedì 23 novembre 2023 alle 18: Le lien de Denis Malleval (Francia, 2008, 90') premiato a La Rochelle

Giovedì 23 novembre 2023 alle 20,30: L’ami retrouvé di Jerry Schatzberg (Stati Uniti, 1986, 110')

Venerdì 24 novembre 2023 alle 20: Train de vie di Radu Mihaileanu (Francia-Romania-Israele, 1998, 103') premiato a Venezia e ai Cesari.

L'ingresso è gratuito.

Creato nell'ottobre 1998, il Festival del film sulla Resistenza é diventato nel corso degli anni un evento culturale e civico imperdibile.

Persegue diversi obiettivi: raggiungere un vasto pubblico, adulto o giovanile, favorire l'incontro dei resistenti, storici, scrittori, registi, adoperarsi per la difesa dei valori della resistenza e contribuire al dovere di memoria fornendo punti di riferimento solidi e sviluppando lo spirito critico attraverso dibattiti contraddittori.

Per sviluppare questa ricchezza, gli sforzi si stanno concentrando sull'ampliamento dell'audience presso i giovani, per fare in modo che il Festival diventi sempre più uno spazio di riflessione sul passato per rispondere meglio alle domande che vengono poste oggi.

Alla tavola rotonda di questa sera a corredo del film Il giardino dei Finzi Contini interverrà la vice presidente dell’ANPI Costa Azzurra, Patrizia Gallo.