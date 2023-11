Fiscalità, nuove disposizioni giuridiche per le società nel Principato di Monaco

Nuove disposizioni giuridiche, in vigore dal 29 settembre scorso, sono applicabili per le società civili registrate nel Principato di Monaco.

Se la Società civile è titolare di un conto bancario nel Principato, tale responsabile delle informazioni deve essere una persona fisica, residente a Monaco, che può essere scelta tra soci, azionisti, dirigenti o personale.

Se la società civile non è titolare di un conto bancario nel Principato o qualora non sia possibile designare una persona fisica residente a Monaco, sarà necessario designare come responsabile di tali informazioni uno dei seguenti professionisti monegaschi: un contabile abilitato, un notaio, un avvocato difensore, avvocato e tirocinante, un consulente in campo giuridico, un Company service provider, oppure un multi family office.

Le procedure per la registrazione di queste informazioni sono completamente gratuite e devono essere effettuate presso la Direzione dello Sviluppo Economico attraverso moduli dedicati. Per maggiori dettagli sui passaggi necessari si prega di consultare il sito www.monentreprise.gouv.mc rubrica designare un responsabile delle informazioni.