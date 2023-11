Per il Concerto di Natale del Com.It.Es. 2023 di Monaco arriva il tenore Gianni Mongiardino

Organizzato dal Com.It.Es. di Monaco anche quest'anno si terrà il tradizionale CONCERTO DI NATALE 2023, con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia. L'avvenimento è in programma sabato 2 dicembre alle ore 18.30 presso la Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum. L’evento sarà presentato da Ezio Greggio, Presidente del Com.It.Es. di Monaco, affiancato da Maurizio Di Maggio di Radio Monte Carlo.

“Anche per questa edizione del nostro Concerto di Natale desideriamo offrire un momento di grande musica e di respiro internazionale – dichiara il Presidente Ezio Greggio – È un’occasione importante per ritrovarci poco prima delle festività con tutta la comunità italiana del Principato, con il nostro Ambasciatore S.E. Giulio Alaimo e con le autorità monegasche che ci sono sempre vicine, ma anche con quanti vorranno condividere con noi questo spettacolo. Il nostro è un invito aperto a tutti, naturalmente fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci tengo a ringraziare tutti i membri del mio Com.It.Es. per il grande lavoro che stanno svolgendo per realizzare il Concerto di Natale”.

Con la partecipazione straordinaria del tenore Gianni Mongiardino, la cui folgorante ed intensa carriera lo vede protagonista sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani e del mondo, il CONCERTO DI NATALE 2023 verrà eseguito dall’orchestra The Moochers, giovane e talentuosa formazione genovese che eseguirà pezzi di Swing’n’Roll all’Italiana, un incredibile incontro Musicale fra le arie di Enrico Caruso e l’ecletticità di Renato Carosone.

Sul palco ci sarà anche il Coro Voci e Note di Borghetto San Nicolò (Bordighera), che si esibirà in un repertorio gospel natalizio e pop italiano e inglese riarrangiati. A dirigere il coro Claudia Sasso, soprano conosciuta a livello internazionale, che accompagnata dal Maestro Antonio Puntillo interpreterà alcune tra le arie più conosciute al mondo.

Un evento musicale che promette emozioni e che il Com.It.Es. di Monaco, a nome dell’intera comunità italiana residente nel Principato, desidera offrire a tutti.

COME PARTECIPARE

L’ingresso è libero e gratuito sia per tutti i residenti a Monaco, sia per chi desidera assistere al concerto, fino a raggiungimento del limite dei posti disponibili. Apertura della Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum alle ore 17.30.