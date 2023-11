Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Giovedì 23 novembre - En live - Théâtre Antibéa – Ore 20,30



Sabato 25 novembre - Approche d'une technique théâtrale - Théâtre le Tribunal – Ore 15



Sabato 25 novembre - Carte Blanche Jeunes Talents - Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique – Ore 17



Polymorphie de Jean-Marc SCANREIGH

ART , ART CONTEMPORAIN À ANTIBES

Artiste en résidence à la villa Fontaine et invité par l’association l’Atelier du Safranier

Fino al 30 dicembre 2023

Atelier du Safranier

Boulevard d'Aguillon



Exposition Christine Théry-Demore – Fino al 30 novembre - Casemate Comte



Les Casemates de la création – POLYMORPHIE – Fino al 30 dicembre 2023 - Bd d'Aguillon



Huldufólk: Islanda, il popolo nascosto

Fino al 30 dicembre 2023

Médiathèque Albert Camus

19, boulevard Gustave Chancel



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Mostra Au Fil du Temps

Fino al 6 gennaio 2024

Martedì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Mercoledì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Giovedì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Venerdì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Sabato10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Les Arcades

Boulevard d'Aguillon



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol



Visite guidate

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



BEAULIEU

CONFERENZA MUSICALE E DI DANZA: “TANGO, DALLA AVANGUARDIA ALL’UNIVERSALE”.

Sabato 25 novembre 2023 alle 18.

Irene Aragon Gonzales, dottoressa in lettere e cantante, vi invita a scoprire il tango argentino in una conferenza.

2 musicisti e un cantastorie, accompagnati da una coppia di ballerini professionisti, per scoprire questo genere.

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Alla lavagna

Mostra "Alla lavagna! Le scuole di Beausoleil dal 1894 ai giorni nostri"

Vieni e condividi i tuoi ricordi con noi !

Fino al 5 gennaio 2024

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue Maréchal Foch



CAGNES SUR MER

HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

CONCERT, AMOUR, GLOIRE ET MOZART - LA SÉRIE

Épisode 1

Giovedì 23 novembre 2023 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



L-E-V SHARON EYAL - GAI BEHAR - DANZA

Venerdì 24 novembre 2023 ore 20,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



PERFORMANCE DES ÉCOLES SUPÉRIEURES NATIONALES DE DANSE

Les rencontres des écoles nationales supérieures de danse

Venerdì 24 novembre 2023 ore 18

Salon des Ambassadeurs

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, LA VIE PARISIENNE

Venerdì 24 novembre 2023 e sabato 25 novembre 2023 ore 18,30

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



CONCERT LA RUMEUR - LE MÔME

Rap

Venerdì 24 novembre 2023 ore 20,30

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CONCERT, LES FEMMES COMPOSITRICES ET LA HARPE

Venerdì 24 novembre 2023 ore 19

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Les Saisons

Sabato 25 novembre 2023 ore 20,30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, UN AN DANS LA CHAMBRE

Sabato 25 novembre 2023 ore 20,30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



CONCERT HIP HOP DON'T STOP

hip hop - rap

Sabato 25 novembre 2023 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT, SACRÉES LOUANGES

Concert du Chœur Arioso de Peymeinade

Sabato 25 novembre 2023 ore 20

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre

Le Suquet



PIÉTONISATION DU BOULEVARD DU MIDI-LOUISE MOREAU

Domenica 26 novembre 2023 dalle 9 alle 17,30



CONCERT, AMOUR, GLOIRE ET MOZART - LA SÉRIE

Épisode 1

Domenica 26 novembre 2023 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT, L'HEURE D'ORGUE

Domenica 26 novembre 2023 ore 16

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



SALON, MAPIC 2023

Marché international professionnel de l'immobilier de commerce

Da martedì 28 novembre 2023 a giovedì 30 novembre 2023

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, MILLE SECRETS DE POUSSINS

Collectif Quatre Ailes

Mercoledì 29 novembre 2023 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, DANS L'ATELIER DE RÉBECCA DAUTREMER

Fino al 30 novembre 2023

Mar-mer-jeudi-sam : de 10h à 18h

Ven : de 10h à 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



FESTIVAL DE DANSE 2023

Direction artistique : Didier Deschamps

Fino a domenica 10 dicembre 2023

Posti diversi



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



GORBIO

Mostra di pittura di Michel Isnard - château-musée Lascaris

Fino al 30 novembre 2023

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre 2023

16 Rue du Château



LEVENS

CONCERT DE “ALTER DUO”

Domenica 26 novembre 2023

Orari di apertura il domenica dalle 17 alle 18:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



TRAIL DU SOLEIL LEVENS, COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 26 novembre 2023 dalle 8 alle 17.

Halle du Rivet



EXPOSITION DE MICHEL DUBOIS ET L’AMSL AQUARELLE

Fino al 31 dicembre 2023

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne festivi.

La Galerie du Portal



MENTON

Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Exposition « Natures Morte» par Dominique Agius.

Fino al 13 gennaio 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata: Cappella dei Penitenti Bianchi

Tutto l'anno il mercoledì ore 14,30

Place de la Conception



Visita guidata: Cappella dei Pénitents Noirs

Venerdì 3 novembre 2023 ore 14,15

Rue du Général Gallieni



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Teatro - "L.U.C.A - Hervé Guerrisi & Gregory Carnoli"

Giovedì 23 novembre 2023 alle 20

"Da dove vieni? Partendo da questa domanda apparentemente innocua, L.U.C.A (Last Universal Common Ancestor) risale alle origini dell'uomo ed esplora con (im)pertinenza le nozioni di eredità e integrazione. Uno spettacolo per tutte le generazioni, a metà strada tra il teatro documentario, la lezione caustica e lo spazio di resistenza, che si propone di portare un nuovo approccio al dibattito sull'identità e sulle origini.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto - "Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu Quartet"

Giovedì 23 novembre 2023 alle 20

Monte-Carlo Jazz Festival 2023 : largo al Trilok Gurtu Quartet en featuring de Jan Garbarek all'Opéra Garnier Monte-Carlo !

Giovedì 23 novembre 2023, alle 20h

Place du Casino



Salone - "Monte-Carlo Gastronomia"

Venerdì 24 e sabato 25, dalle 10.00 alle 21.00, domenica 26, dalle 10.00 alle 20.00, e lunedì 27 novembre 2023, dalle 10.00 alle 18.00.

Il 26° salone Monte-Carlo Gastronomie offre ai visitatori la possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale.

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Opera - "Don Carlo"

Venerdì 24 novembre 2023 alle 20

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Direzione musicale di Massimo Zanetti. Regia di Davide Livermore. Grande opera in cinque atti. Musica di Giuseppe Verdi (1813-1901). Libretto di Camille Du Locle e Joseph Méry, basato sul poema tragico Don Carlos, Infant von Spanien (1787) di Friedrich von Schiller.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto - "Kareen Guiock Thuram - PianoForte"

Venerdì 24 novembre 2023 alle 20

Monte-Carlo Jazz Festival 2023 : Kareen Guiock Thuram & PianoForte : due concerti all'Opera Garnier Monte-Carlo con Baptiste Trotignon, Bojan Z, Éric Legnini, Pierre de Bethmann per Pianoforte e il concetto di Kareen Guiock Thuram, omaggio a Nina Simone.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



OPMC - "Recital"

Sabato 25 novembre 2023 alle 20

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital". Violino: Frank Peter Zimmermann, pianoforte: Martin Helmchen. In programma: BRAHMS, BARTÓK.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerti - "Macy Gray - Leon Phal"

Sabato 25 novembre 2023 alle 20

Monte-Carlo Jazz Festival 2023: due concerti con Macy Gray - Leon Phal e la sua STRESS KILLER band! Macy Gray si è affermata come una delle figure di spicco della musica soul contemporanea. La sua voce unica e le sue diverse influenze, in particolare quella del suo idolo Billie Holiday, ne hanno fatto una cantante a tutti gli effetti della generazione della soul music / Al posto degli spartiti anneriti, Léon Phal ha optato per l'ispirazione del momento, quella che scaturisce quando, come un produttore electro o hip-hop, si siede nel suo studio, faccia a faccia con le sue macchine e il nucleo di musicisti che compongono il suo quintetto. Collegati sulle stesse frequenze, con gli stessi riferimenti, è con loro che sono stati realizzati i due album precedenti e Stress Killer.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Opera - "Don Carlo"

Domenica 26 novembre 2023 alle 15

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Direzione di Massimo Zanetti. Regia di Davide Livermore. Grande opera in cinque atti. Musica di Giuseppe Verdi (1813-1901). Libretto di Camille Du Locle e Joseph Méry, basato sul poema tragico Don Carlos, Infant von Spanien (1787) di Friedrich von Schiller.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto - "Le son d'Alex par Alex Jaffray"

Domenica 26 novembre 2023 alle 18

Monte-Carlo Jazz Festival: Le Son d'Alex è un viaggio attraverso la colonna sonora della vostra vita. È anche un ventaglio pieno di musica e battute che vi porterà in viaggio dalla preistoria a Gilbert Montagné, dai Daft Punk ai Booba, passando per gli Eagles, Ennio Morricone e Maître Gims.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



OPMC - "Happy Hour Musicale - Omaggio a Rachmaninoff"

Martedì 28 novembre 2023 alle 18.30

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Happy Hour Musical - Omaggio a Rachmaninoff". Violino Liza Kerob, violoncello Thierry Amadi, pianoforte Slava Guerchovitch. In programma: RACHMANINOFF.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Tout l'Art du Cinéma - "L’année dernière à Marienbad"

Martedì 28 novembre 2023 alle 20

Les Mardis du Cinéma - L’année dernière à Marienbad, Alain Resnais (1961). Aprite la porta di questo straordinario labirinto: è un viaggio nel tempo e nella memoria, ideale per sognare ad occhi aperti.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto - "Jeanne Added - Thomas de Pourquery"

Mercoledì 29 novembre 2023 alle 20

Monte-Carlo Jazz Festival 2023 : una serata, due concerto con Jeanne Added e Thomas de Pourquery.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



Exhibition - "Le Prince au cœur du cirque"

Fino a domenica 28 gennaio 2024, dalle 11h alle 19h

Terrasses de Fontvieille



NIZZA

HERMÈS, LE DIEU ESPIÈGLE, TEATRO

Giovedì 23 novembre 2023 alle 20.

Venerdì 24 novembre 2023 alle 20.

La Compagnie Arketal sta creando una favola mitologica contemporanea commissionata ad Arnaud Beauj

Ruotando intorno alla figura di Hermes, il dio del viaggio, lo spettacolo si ispira a un intimo teatro di marionette che porta lo spettatore avanti e indietro tra il mondo degli umani e quello degli dei.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



LA FORCE DE LA GRAVITÉ, TEATRO

Giovedì 23 novembre 2023 alle 20.

Scritto, interpretato e diretto da Michelle Cajolet-Couture.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



YAKAMOZ, TEATRO

Venerdì 24 novembre 2023 alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



CAVE BIANCHI – AFTERWORK

Mercoledì 22 novembre 2023 alle 19.

Giovedì 23 novembre 2023 alle 19.

In questa stagione, l'Opéra de Nice continua a invitarvi ai quattro angoli della città, in luoghi insoliti, per scoprire programmi originali.

Godetevi un'ora di musica e canzoni, dalle 19.00 alle 20.00, e unitevi agli artisti per un brindisi finale - il drink lo offriamo noi!

La Cave Bianchi

7 Rue Raoul Bosio



LOUIS CHAPPEY & RODRIGUE

Venerdì 24 novembre 2023 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



TALISCO, CONCERTO

Sabato 25 novembre 2023 alle 19.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



CONCERT DE L’ENSEMBLE “LES LIBRES SONNANTES”

Sabato 25 novembre 2023 alle 20:30.

Per celebrare la grande festa di Santa Cecilia, Les Libres Sonnantes propongono un concerto che vi porterà in un viaggio senza tempo attraverso i secoli.

Il programma comprende melodie tradizionali ebraiche, A. Corelli, A. Vivaldi, E. Bloch, A. Borodin e S.Moryto.

Église Saint-François-de-Paule

9 rue Saint-François-de-Paule



EUROVISION JUNIOR, CONCERTO

Domenica 26 novembre 2023 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



THROUGH THE GRAPEVINE : ALEXANDER VANTOURNHOUT, FESTIVAL

Dal martedì 28 a mercoledì 29 novembre 2023 alle 20.

Théâtre National de Nice

6 Place Saint-François

Salle Les Franciscains



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



FESTIVAL OVNI 2023, ESPOSIZIONE

Fino al 3 dicembre 2023

L'edizione 2023 del festival internazionale di videoarte OVNi si avvicina rapidamente e non vediamo l'ora di vedervi.

Nel primo fine settimana, a partire dal 17 novembre, OVNi darà il via a questa nona edizione con il tema del sussurro delle stelle, con la partecipazione della nostra madrina Laure Adler e dell'artista ospite d'onore, Manuela Marques. Per saperne di più sul weekend di apertura.

Divers lieux de Nice



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Fete de la Châtaigne et Marché des Produits du Terroir

Sagra della castagna e mercato dei prodotti locali

Domenica 19 Novembre Dalle 10 alle 18

Les Coqs Roquebrunois

Place de la République



SAINT JEAN CAP FERRAT

COMMEDIA – LAURA CALU “SENK”

Venerdì 24 novembre 2023 alle 20.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



HAPPY HOUR – CLUB DEL LIBRO, CONFERENZA

Martedì 28 novembre 2023 alle 19.

Il club dove si scambiano opinioni e consigli su letteratura, cinema, teatro, mostre, ecc.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

fINO AL 31 GENNAIO 2024

Sabato 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Domenica 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Village



SAINT ETIENNE DE TINEE

DIMANCHE DANSANT – BAL DE FIN D’ANNÉE - BALLO

Domenica 26 novembre 2023 alle 15.

Bal de fin d'année au village de St Etienne de Tinée. Venez faire des pas de danse dans la salle des fêtes ! Animé par Audrey et Lionel. Gratuit.

Salle des fêtes

Descente du parking de Chabot



VILLEFRANCHE SUR MER

CONFÉRENCE DE L’UVIA : “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

Martedì 28 novembre 2023 alle 17.

“Chopin Tanto di cappello, Gentlemen-Un genio” di Christine Baron, relatrice e autrice.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert