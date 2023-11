Frejus: tre giorni per immergersi nel “vintage”

Fréjus ospita, in questo fine settimana, da venerdì 24 novembre a domenica 26 novembre 2023, un imperdibile mercatino dell'usato vintage. L’appuntamento è sul piazzale del Teatro Le Forum Estérel Côte d'Azur.

Il mercatino delle pulci organizzato dalle "Brigitte en foliez", due amiche esperte di antiquariato: due stiliste appassionate di arte e artigianato, dopo aver abbracciato la strategia del recupero, qualche anno fa, hanno creato laboratori con i bambini e sviluppato lo spirito creativo.

Virginie una di loro, non si riconosce in questa società, ama la sua città, desidera abbellirla e mettere l'arte al centro, condividendo la sua passione artistica con il giovane pubblico, affinché diventi attore cittadino attraverso la scenografia.



Le "Brigitte en foliez" organizzano disimballaggi in mezzo alla strada e desiderano divertirsi intorno al concetto "in questa società del basso costo più niente ha valore".

Il brocante vintage riunisce espositori del dipartimento del Var, professionisti e privati di qualità, intorno a tessuti, dischi in vinile, mobili, chincaglierie, gioielli e oggetti che rappresentano la madeleine de Proust (oggetti che evocano il passato) per gli appassionati e curiosi degli anni '60 e '70.

Tra gli espositori

Ingrid Rinaudo, appassionata di antiquariato, gestisce un negozio al centro commerciale di Saint-Raphaël, sarà sul posto per stimare i beni dei privati.



Pierrette valium, «Coussinologue», produce cuscini.

Creazioni uniche, con tessuti e bottoni forniti dagli stessi acquirenti usciti dal fondo degli armadi della nonna o selezionati con amore per lunghe ore nella merceria incastonata in una stradina del centro.

Se manca l'ispirazione, è sufficiente scattare una foto della propria casa e Pierrette saprà suggere idee che si adattano ai mobili. Nel suo negozio una vasta scelta di tessuti e accessori.



Pierrette si impegna a considerare ogni persona come i suoi cuscini.

La sua ispirazione: lavorava in un grande marchio che ideava modelli di arredamento, un giorno acquistò cuscini identici a quelli della casa di sua nonna. Da diversi anni, Pierrette si è lanciata in modo autodidatta in questa attività «eccentrica», un po' come il suo look.

In occasione di un salone dello yachting di Cannes, Pierrette ha fabbricato una trentina di cuscini per ogni pezzo della barca. I suoi piccoli cuscini vengono esportati in tutto il mondo come regalo originale.