Champions League, Real Madrid-Napoli: il grande ritorno in Europa di mister Mazzarri

Il club partenopeo fa visita agli spagnoli di Ancelotti la sera di mercoledì 29 novembre, match valido per la 5^ giornata del girone C di Champions League

Dopo 10 anni dall’ultima volta contro il Chelsea, squadra che poi vinse la coppa, mister Walter Mazzarri ritorna in Europa e incon il suo nuovo. C’è grandissima attesa per la supersfida degli azzurri contro gli spagnoli di Carlo Ancelotti, partita sicuramente emozionante in termini di blasone e molto importante anche per la classifica.

Real Madrid-Napoli andrà in scena mercoledì 29 novembre alle ore 21.00 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Gli spagnoli sono a quota 12 punti in classifica e quindi quasi certi del primo posto, mentre invece gli italiani sono fermi a 7 ed hanno bisogno degli ultimi punti per esser sicuri della qualificazione agli ottavi di finale.

Real Madrid-Napoli, come arrivano le squadre

Il Real Madrid vive un buon momento di forma, nonostante Ancelotti debba ancora fare i conti con diversi gravi infortuni. Gli spagnoli hanno infatti superato senza difficoltà in trasferta il Cadice per 0-3 nel weekend, riguadagnandosi così il primo posto in classifica nella Liga a quota 35 punti a pari merito con il Girona. L’obiettivo europeo del Real Madrid è come sempre quello di arrivare fino in fondo, ma tanto per cominciare si punta alla vittoria del girone per sperare di ottenere un sorteggio più abbordabile agli ottavi di finale.

Situazione diversa invece per il Napoli, che durante la pausa per le nazionali ha cambiato allenatore: De Laurentiis ha esonerato Rudi Garcia e richiamato in panchina Mazzarri. La prima in campionato del tecnico toscano è andata bene: i partenopei hanno infatti avuto la meglio a Bergamo contro l’Atalanta per 1-2. Ora quindi il Napoli – che nel frattempo ha recuperato Osimhen dal lungo infortunio – si trova al 4^ posto della classifica della Serie A con 24 punti, a -10 dalla vetta.

Real Madrid-Napoli, precedenti e statistiche

Real Madrid e Napoli si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 5 volte: 4 successi spagnoli, 1 pareggio e 0 vittorie italiane. Il Napoli quindi non ha mai vinto nella sua storia contro il Real Madrid, né in casa né in trasferta.

Nella gara d’andata disputatasi nell’ottobre del 2023 al Diego Armando Maradona, la squadra di Ancelotti si è imposta per 2-3. Prima di allora, il precedente doppio incontro fra le due squadre risale alla stagione 2016/17: agli ottavi di finale di Champions League, gli spagnoli hanno vinto l’andata in casa per 3-1 e anche il ritorno in trasferta per 1-3.

L’unica partita non persa dal Napoli contro il Real Madrid è il ritorno del primo turno di Coppa dei Campioni andato in scena nel settembre del 1987: nel vecchio San Paolo terminò 1-1.