Per il secondo anno consecutivo la Francia si aggiudica il Junior Eurovision Song Contest 2023 che si è svolto a Nizza: sul podio la tredicenne Zoé Clauzure

Si tratta della terza vittoria in 7 partecipazioni per i transalpini dopo il trionfo di Lissandro con il brano “Oh maman!” portato in gara lo scorso anno a Yerevan, in Armenia.

Riviviamo la manifestazione nizzarda negli scatti del fotografo Ezio Cairoli.