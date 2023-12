Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Exposition Christine Théry-Demore – Fino al 30 novembre - Casemate Comte



Visita guidata alla Route des Peintres : il 30 novembre 2023 ore 10



Dal 30 novembre al 2 dicembre - Les Imitatueurs - Théâtre le Tribunal – Ore 20,30



Les Casemates de la création – POLYMORPHIE – Fino al 30 dicembre 2023 - Bd d'Aguillon



Huldufólk: Islanda, il popolo nascosto

Fino al 30 dicembre 2023

Médiathèque Albert Camus

19, boulevard Gustave Chancel



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Mostra Au Fil du Temps

Fino al 6 gennaio 2024

Les Arcades

Boulevard d'Aguillon



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol



Visite guidate

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



BEAULIEU

SPETTACOLO TEATRALE “ITA L. NATA GOLDFELD

Venerdì 1° dicembre 2023 alle 20:30.

"Il collettivo Femmes en scènes" presenta lo spettacolo "Ita L. nata Goldfeld". Un'opera di Eric Zanettacci e Françoise Nahon (regia di Patrick Zeff-Samet).

Parigi, dicembre 1942. La polizia francese stava lasciando l'appartamento di Ita L., nata Goldfeld. La polizia le aveva appena concesso un'ora per prepararsi prima di seguirli. Un'ora tra la vita e la morte.

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



CONCERTO DI HÉLOÏSE HERVOUËT AL PIANOFORTE E THIERRY AMADI AL VIOLONCELLO

Sabato 2 dicembre 2023 alle 20.

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Alla lavagna

Mostra "Alla lavagna! Le scuole di Beausoleil dal 1894 ai giorni nostri"

Vieni e condividi i tuoi ricordi con noi !

Fino al 5 gennaio 2024

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue Maréchal Foch



CAGNES SUR MER

BAIN DE NOËL

Domenica 3 dicembre 2023 dalle 9:30 alle 12.

Ecole Municipale de voile

Rue du Capitaine de Frégate Hippolyte Vial



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

EXPOSITION, DANS L'ATELIER DE RÉBECCA DAUTREMER

Fino al 30 novembre 2023

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE, COMPAGNIE LES LÉZARDS BLEUS

Giovedì 30 novembre 2023 ore 18

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

Cinéum (Cannes la Bocca) ore 21

Projection : "Safety Last" de Harold Lloyd



ANIMATIONS, RENCONTRE AVEC OLIVIA PAROLDI

Giovedì 30 novembre 2023 ore 18

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE, OMPANIA PAULA COMITRE

Venerdì 1° dicembre 2023 ore 18

Théâtre Palais Stéphanie - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



SPECTACLE, KOR'SIA

Venerdì 1° dicembre 2023 ore 20,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, JOY TO THE WORLD!

Venerdì 1° dicembre 2023 ore 20

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



SPECTACLE, GUITRY - LE PÈRE, LE FILS ET… L'ESPRIT

Venerdì 1° dicembre 2023 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, LE DÎNER DE CONS

Sabato 2 dicembre 2023 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONFÉRENCE, UTRILLO - VALADON : UNE VIE À MONTMARTRE

Sabato 2 dicembre 2023 ore 15

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, MICHEL KELEMENIS & CIE

Sabato 2 dicembre 2023 ore 17,30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes



SPECTACLE, ENTRE SUSPENSION ET GRAVITÉ

Sabato 2 dicembre 2023 ore 10,30

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, OKILÉLÉ

Sabato 2 dicembre 2023 ore 10,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT MARTIN LUMINET & MARC MASTRO

chanson électro - pop rock

Sabato 2 dicembre 2023 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT, PIERRE CHARBY AND FRIENDS

Sabato 2 dicembre 2023 ore 19

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



MUSICOMAN - CONCERT IMMERSIF

Musique-Archéologie-Création

Sabato 2 dicembre 2023 ore 18

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE, LA NEF DES FOUS

Sabato 2 dicembre 2023 ore 20,30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



SPECTACLE, PLATEFORME STUDIOTRADE

Domenica 3 dicembre 2023 ore 15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, JEUNESSE D'AZUR

Martedì 5 dicembre 2023 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, ALORS ON DANSE…

Mercoledì 6 dicembre 2023 ore 14,30

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Mercoledì 6 dicembre 2023 ore 14

Résidence Californie,

25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes



FESTIVAL DE DANSE 2023

Direction artistique : Didier Deschamps

Fino a domenica 10 dicembre 2023

Posti diversi



EXPOSITION DE CRÈCHES

Fino al 30 dicembre 2023 dalle 14,30 alle 17,30

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

LARA BARSACQ, FESTIVAL

Mercoledì 6 dicembre 2023 alle 20.

Forum Jacques Prévert

1 rue des Oliviers

Salle Juliette Greco



FONTAN

Il Natale torna a Fontan

Sabato 2 dicembre 2023 dalle 10 alle 19

Venite a godervi una giornata magica con tutta la famiglia: sfilate natalizie, bancarelle, spettacolo di suoni e luci. I bambini potranno incontrare Babbo Natale e partecipare a divertenti attività.

10.00-16.00: Mercatino di Natale e mostra di presepi in chiesa

11.30: Sfilata di dolci per le vie di Fontan, con partenza davanti alla chiesa.

14.00 - 17.00: pittura del viso per bambini per tutto il pomeriggio nella sala mensa

14.00: Scultura di palloncini - Babbo Natale arriva nella piazza della chiesa per un giro a piedi

14.30: Sfilata di dolciumi per le vie di Fontan, con partenza davanti alla chiesa

15.30: spettacolo per famiglie "Abbiamo perso le chiavi della slitta",... Leggi di più

Il 02 dicembre 2023 da 10:00 fino a 19:00 , da 10:00 fino a 19:00 , da 10:00 fino a 19:00 , da 10:00 fino a 19:00 , da 10:00 fino a 19:00 , da 10:00 fino a 19:00 , da 10:00 fino a 19:00

Village de Fontan



GORBIO

Mostra di pittura di Michel Isnard - château-musée Lascaris

Fino al 30 novembre 2023

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre 2023

16 Rue du Château



ISOLA

APERTURA DELLA STAZIONE

Sabato 2 dicembre 2023 dalle 8 alle 0.

Attività per l'apertura della stazione: sabato 2 dicembre.

Programma della giornata:

Dalle 8: SnowDuo trail. Una gara di duo sulla neve con un percorso di scoperta di 10 km aperto a corridori ed escursionisti e un percorso di 19 km aperto ai corridori.

Dove: fronte neve

Come arrivare? Iscriversi su https://sportips.fr/DUOT23_4/

Dalle 10: aperitivo di benvenuto (cioccolata calda, caffè e tè) con musica del DJ AFROMAN

Dove: in cima alla funivia del Mercantour sulle piste.

Dalle 16.00: Giochi all'aperto con musica di DJ Afroman

Dove: sul fronte neve vicino alla terrazza dell'hotel Pas du Loup.

Isola 2000



LEVENS

EXPOSITION DE MICHEL DUBOIS ET L’AMSL AQUARELLE

Fino al 31 dicembre 2023

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne festivi.

La Galerie du Portal



MENTON

Projet collapse

Lavoir Théâtre - Progetto di collasso

Venerdì 1° dicembre 2023 ore 20

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



En panne de toi

Venerdì 1°Dicembre 2023 ore 20

Casino Barriere Menton

2 avenue Félix Faure



L'affaire est dans le sac

Sabato 2 Dicembre 2023 ore 20

Casino Barriere Menton

2 avenue Félix Faure



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Exposition « Natures Morte» par Dominique Agius.

Fino al 13 gennaio 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata: Cappella dei Penitenti Bianchi

Tutto l'anno il mercoledì ore 14,30

Place de la Conception



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Concerto - "Keziah Jones - Incognito"

Giovedì 30 novembre 2023 alle 20

Monte-Carlo Jazz Festival 2023; due concerti all’Opera Garnier Monte-Carlo il 30 novembre con Keziah Jones e il gruppo Incognito !

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du CasinoOPMC - "Concerto sinfonico"

Domenica 3 dicembre 2023 alle 18, Auditorium Rainier III

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico". Direttore: Kazuki Yamada, pianoforte: Nelson Goerner. In programma: RAVEL.

Domenica 3 dicembre 2023, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Spettacolo - "Madagascar - The Musical"

Venerdì 1 dicembre alle 19.30, sabato 2 dicembre alle 15 e alle 19.30, domenica 3 dicembre 2023 alle 15

Un'avventura musicale basata sull'omonimo film d'animazione della Dreamworks, dedicata a un pubblico di tutte le età! Lo spettacolo è un inno all'amicizia. Attraverso la musica, porterà il pubblico dalla giungla urbana dei grattacieli di New York alle spiagge della fantastica isola africana. Come nel film, Madagascar - Il musical segue questo gruppo di amici mentre fuggono dalla loro "casa" nello zoo di Central Park di New York e si ritrovano in un viaggio inaspettato nel folle mondo di Madagascar!

Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 2023

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Pop-Up di Noël - "Square Beaumarchais"

Dal 1° dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, dalle 12 alle 19

Di fronte all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, la terrazza di Square Beaumarchais è stata allestita per l'inverno! Immergetevi in un ambiente caldo e innevato, scoprite le installazioni di igloo o sorseggiate un bicchiere di champagne Veuve Clicquot.

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Concerto - "KO KO MO"

Venerdì 1 dicembre 2023 alle 20.30

KO KO MO è un duetto musicale esplosivo, due animali da palco: Warren (chitarra-voce) e Kevin 'K20' (batteria - cori). I due hanno una vera e propria voglia di vivere. Seguendo ancora le orme dei loro eroi degli anni '70, superano delicatamente le loro influenze per offrirci un rock classico con un tocco vintage innegabilmente contemporaneo.

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Festival - "Monte-Carlo Jazz Festival"

Fino a sabato 2 dicembre 2023

Il 2023 segna la 17a edizione del Monte-Carlo Jazz Festival, orchestrato dalla Direzione artistica di Monte-Carlo SBM e programmato in collaborazione con Reno Di Matteo. Il Festival offre concerti intimi all'Opéra Garnier Monte-Carlo: Ron Carter, Billy Cobham, Steve Gadd, Jan Garbarek, Macy Gray, Jeanne Added e Alex Jaffray ospiteranno "Le Son d'Alex" sul palco dell'Opéra Garnier. Ma anche Pianoforte (Baptiste Trotignon, Bojan Z, Eric Legnini, Pierre de Bethmann), Kareen Guiock-Thuram, Keziah Jones, Incognito, Thomas de Pourquery, Léon Phal e Dominique Fils-Aimé!

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Concerto - "Ibrahim Maalouf - Dominique Fils Aimé"

Sabato 2 dicembre 202 alle 20

Monte-Carlo Jazz Festival 2023: uno dei "padrini" ritorna al Monte-Carlo Jazz Festival con il suo spettacolo: Ibrahim Maalouf et le trombe de Michelangelo (T.O.M.A.), dopo il concerto di Dominique Fils Aimé che presenterà Roots!

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Theatre - "Les Amoureux de Shakespeare"

Fino a domenica 3 dicembre 2023

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Spettacolo - "Bisoubye x - Paul Taylor"

Mercoledì 6 dicembre 2023 alle 20

Mi chiamo Paul, sono inglese e vivo in Francia. Ho fatto due spettacoli bilingue da titolo "#FRANGLAIS" e "So British ou presque". Sono andati entrambi molto bene, quindi farò un terzo spettacolo! Non c'è due senza tre, no? A parte i bambini. In questo caso, ne basta uno solo! Uno e basta. Si chiama "Bisoubye x" e, come suggerisce il nome, lo spettacolo parla di dover dire addio ad alcune cose nella mia vita per poter passare al capitolo successivo. Ci saranno battute in francese e in inglese. Si tratta di uno spettacolo dal vivo, quindi non ci sono sottotitoli, perciò portati una birra e il dizionario!

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Pop-Up di Noël - "Square Beaumarchais"

Fino al 5 gennaio 2024, dalle 12 alle 19

Di fronte all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, la terrazza di Square Beaumarchais è stata allestita per l'inverno! Immergetevi in un ambiente caldo e innevato, scoprite le installazioni di igloo o sorseggiate un bicchiere di champagne Veuve Clicquot.

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Pop-Up di Natale - "Chalets di Natale"

Fino a sabato 6 gennaio 2024, Avenue de Monte-Carlo

Benvenuti nell'incantevole mondo degli chalet di Natale, dove ogni momento è un inno a sensi. Lasciatevi sedurre da delizie gastronomiche, regali memorabili e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde! Esplorate anche una tavolozza di profumi inebrianti, splendidi mazzi di fiori e molto altro...

Avenue de Monte-Carlo



Exhibition - "Le Prince au cœur du cirque"

Fino a domenica 28 gennaio 2024, dalle 11h alle 19h

Terrasses de Fontvieille



Pop-Up Invernale - "Blue Ice"

Fino a giovedì 29 febbraio 2024, dalle 18.30 alle 1.30, Blue Gin

La banchisa approda al Blue Gin! Una boccata di aria fresca attraversa il mondo polare... Igloo, foreste di pini bianchi, stalattiti, orsi polari, pinguini... Partite per una vera e propria avventura esotica nella terra dei ghiacci. Da igloo e iceberg a stalattiti e foreste di pini, l'immersione nel cuore del Polo Nord è garantita! Circondato da luci blu, il DJ residente Nicolas Saad scalderà la pista da ballo ogni settimana, il giovedì, il venerdì e il sabato. Ma un viaggio senza gusto non è un viaggio... Dirigetevi verso il Circolo Polare Artico per una serie di cocktail rivisitato.

Blue Gin

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 40,

Avenue Princesse Grace



NIZZA

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE, CONCERTO

Giovedì 30 novembre 2023 alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



FACE À FACE OPÉRA, CONFERENZA

Giovedì 30 novembre 2023 alle 18.

Vi piace un'opera particolare e vorreste saperne di più?

Siete indecisi se andare a vedere un'opera e vorreste avere un'anticipazione dello spettacolo?

Il giorno prima della prima di ogni opera, incontrate i maestri e le maestre dello spettacolo presso l'Artistique.

Scoprirete la loro visione e interpretazione dell'opera che vi aspetta sul palcoscenico.

Gli incontri sono organizzati da ARON e presentati da André Peyrègne.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



ANNE FRANK, SPETTACOLO

Da giovedì 30 novembre a venerdì 1° dicembre 2023.

Attraverso questo adattamento teatrale, la compagnia Spectabilis spera di trasmettere questo racconto profondamente toccante alle generazioni future e di incoraggiare la riflessione sui pericoli del razzismo e dell'antisemitismo.

Avere 13 anni ed essere rinchiusi in un appartamento angusto per due anni, con adulti, compresi i propri genitori, 24 ore al giorno. Anna Frank racconta nel suo diario il suo bisogno di isolarsi e di non poterlo mai fare, il suo desiderio di libertà e di vivere una guerra in cui tutto ti è proibito perché sei nato ebreo. La sua "angusta" vita quotidiana, le sue aspirazioni di giovane donna in divenire, la sua rabbia, le sue paure, le sue speranze, le sue incomprensioni di fronte al dramma che si sta consumando, e ciò che scrive sono per molti versi simili alle domande degli adolescenti di oggi.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LA VIE POÈME, SPETTACOLO

Venerdì 1° dicembre 2023 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



200 MOTELS – THE SUITES, OPERA

Venerdì 1° dicembre 2023 alle 20.

Sabato 2 dicembre 2023 alle 15.

Un affresco di teatro-musica con musiche e testi di Frank Zappa. Tratto dal film americano-britannico diretto da Tony Palmer e Frank Zappa, uscito nel 1971.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CONCERT – M POKORA

Venerdì 1° dicembre 2023 alle 20.

Matt Pokora è l'artista francese famoso per le sue performance ultra tecniche sul palco, che garantiscono uno show spettacolare ai suoi fan. Circondato dai suoi ballerini, Matt Pokora porta sul palco una densità quasi magnetica e aggiunge una nuova e sublime sfaccettatura al suo personaggio. Con il palco dell'Epicentre tour, Matt Pokora viene a prendere l'energia dal cuore del pubblico.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



CHARLY POÈTE-POÈTE, SPETTACOLO

Sabato 2 dicembre 2023 alle 20:30.

Dopo nove anni di successi da tutto esaurito al Festival Off d'Avignone e di tournée in Francia e in Europa con lo spettacolo ZORO ZORA, la compagnia presenta il suo nuovo spettacolo musicale, filosofico e folle: Charly Poète-Poète.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



THÉÂTRE À LA CARTE PAR LES COLLECTIONNEURS, SPETTACOLO

Sabato 2 dicembre 2023 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



IMPRO MIDDLE FORM : LE A4, SPETTACOLO

Domenica 3 dicembre 2023 alle 18.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



FESTIVAL OVNI 2023, ESPOSIZIONE

Fino al 3 dicembre 2023

L'edizione 2023 del festival internazionale di videoarte OVNi si avvicina rapidamente e non vediamo l'ora di vedervi.

Nel primo fine settimana, a partire dal 17 novembre, OVNi darà il via a questa nona edizione con il tema del sussurro delle stelle, con la partecipazione della nostra madrina Laure Adler e dell'artista ospite d'onore, Manuela Marques. Per saperne di più sul weekend di apertura.

Divers lieux de Nice



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



BENICHOU / C. SCHUMANN / FRANCK – MUSIQUE DE CHAMBRE, CONCERTO

Lunedì 4 dicembre 2023 alle 20.

Nella magica atmosfera di un museo notturno, partecipate a uno dei nostri concerti di musica da camera e viaggiate attraverso un ricco repertorio che privilegia le compositrici e la musica contemporanea.

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



MACHINE DE CIRQUE

Da mercoledì 6 a venerdì 8 dicembre 2023 alle 20.

Sei naufraghi si ritrovano soli al mondo e cercheranno di contattare gli altri sopravvissuti utilizzando una strana macchina, una zattera meccanica dalle mille funzioni ingegnose!

Lasciandosi distrarre da fantasie insolite, si mettono in situazioni pericolose, provocando una frenesia di atti propinati sul palco con una complicità contagiosa e un umorismo devastante.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

fINO AL 31 GENNAIO 2024

Sabato 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Domenica 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Village