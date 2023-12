Polygone Riviera, a tutto Natale

Le festività natalizie esaltano il centro commerciale e ricreativo Polygone Riviera che si è vestito con abiti invernali e ha acceso le luci natalizie.

Solo una ventina di giorni separano da Natale e una serie di proposte arricchiscono il grande centro commerciale: mercato delle prelibatezze, villaggio di Babbo Natale, passeggiate e sfilate animate.

Mentre percorrono le navate laterali, i visitatori sono incantati dall'atmosfera magica.

Momento clou, sabato 2 dicembre dalle 16,30, l’esibizione della cantante Priscilla Betti, accompagnata dai Chœurs du Sud e dai loro 150 artisti.



Il Villaggio di Babbo Natale e la sua cassetta della posta collegata al Polo Nord si trovano nel Quartier des Arcades, fino al 31 dicembre: la cornice ideale per ottenere una foto ricordo con la famiglia.

Gli chalet del mercatino di Natale sono allestiti fino al 31 dicembre. Molte le proposte che riserva il mercatino, luogo ideale per buongustai e visitatori in cerca di idee regalo a prezzi bassi.



Tantissimi gli eventi gioiosi previsti nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche nei vicoli del centro: sfilate in costume sui rollerblade, personaggi Disney e Marvel, intrattenimenti musicali.

Un programma arricchito dalla distribuzioni di dolcetti, in collaborazione con il marchio Lindt



Le decorazioni in formato XXL possono essere ammirate fino al 7 gennaio 2024.

L'iconico abete alto 12 metri e i suoi orsetti animati fanno il loro ritorno, nel cuore della Promenade des palmiers.



Per permettere ai visitatori di prolungare la magia del Natale e fare gli acquisti dell'ultimo minuto, Polygone Riviera apre le sue porte domenica 24 e 31 dicembre, dalle 10 alle 19.



Con quasi 150 marchi, Polygone Riviera, il principale centro commerciale e ricreativo all'aperto della Francia situato a Cagnes-sur-Mer, è l'unione unica, in un unico luogo, dei mondi della moda e dello shopping premium, dell'arte contemporanea e del tempo libero. Al centro, una vacanza lungo le rive del Malvan, un vero e proprio ambiente verde immerso nella natura.



Orari:

Negozi: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 11 alle 19.

Ristoranti e multisala CGR Cinémas: dal lunedì alla domenica, dalle 10 all'una.

Casinò Terrazur: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 04.

La palestra Topfit: gli orari di apertura su www.polygone-riviera.fr

Parcheggi

Aperti dalle 8 alle 4 - 2 ore di parcheggio gratuito + 2 ore gratuite per gli affiliati al programma fedeltà del Centro. Gratuito per tutti dopo le 18.